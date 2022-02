Domingo termina com grave acidente na Vicinal Martinho Prado

No final da noite deste domingo (20), mais um acidente de trânsito ocorreu, desta vez na Vicinal Vice Governador Almino Afonso, a estrada que liga a parte urbana de Mogi Guaçu ao Distrito de Martinho Prado.

Segundo apurado, o condutor de um VW Saveiro que seguia para o Distrito acabou perdendo o controle do veículo nas proximidades do Presídio Feminino, ele invadiu a pista contrária e bateu na lateral de um Hyundai I30 que seguia sentido Mogi Guaçu.

Com a colisão, o I30 foi parar no acostamento, o motorista não se feriu. Já o condutor da pick-up apresentou ferimentos moderados e foi socorrido pelo SAMU para o pronto socorro de Mogi Guaçu.

Homens do Corpo de Bombeiros estiveram no local em apoio ao socorro e retirada do veículo que ficou bloqueando a vicinal.

Fotos: John Everte