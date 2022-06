Dois traficantes são presos pela DISE em uma mega operação da Polícia Civil

Em uma grande operação de combate ao narcotráfico, desencadeada pela Dise (Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes) na quinta-feira (23), dois homens foram presos em flagrante nas zonas Norte e Leste de Mogi Mirim, por envolvimento com a venda de drogas.

A operação “Hexágono”, contou com a participação de 35 agentes da Polícia Civil e 15 viaturas da área de influência da Deinter 2 de Campinas. Durante as ações, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão. O primeiro suspeito preso foi na rua Lourenço Franco de Campos, no bairro do Santa Clara. Um homem foi autuado por tráfico de drogas e na casa em que estava foram apreendidas 16 pedras de crack já embaladas, além de 23 pedras picadas, totalizando 39.

Além disso, os investigadores acharam muito material para embalar as drogas, bem como a importância em dinheiro de R$ 112,00. A segunda detenção durante a operação ocorreu na rua das Oliveiras, na Vila Dias, Zona Leste fe Mogi Mirim.

Um homem foi preso por furtar energia elétrica (gato) e por estar em posse de duas grandes porções de maconha, encontradas no quarto dele. Além disso, os policiais civis localizaram R$ 1.975,00 em dinheiro, que o indiciado admitiu ser proveniente do tráfico.

Quando os policiais invadiram esse local, o homem ainda conseguiu dispensar uma parte das drogas que trazia consigo em um vaso sanitário, fato que ele mesmo acabou confessando. Na casa ainda foram recolhidos aparelhos celulares e um caderno de anotações com a movimentação de vendas de kits de cocaína.

A partir desse caderno, a DISE dará continuidade às investigações. Os dois autuados foram conduzidos à delegacia especializada, onde foram elaborados os autos de flagrante. Ambos permaneceram presos e à disposição da Justiça.