Dois traficantes são presos em flagrante por equipe de ROMU

Duas pessoas foram presas pela equipe da ROMU (GCM), após uma apreensão de drogas pelo Jardim Ypê II. Eles foram abordados após os GCMs flagrarem a venda de dois pinos de cocaína a uma usuária. Com os suspeitos e próximos a eles, a GCM apreendeu 106 pinos e 14 pedras de crack.

A ocorrência aconteceu nesta quarta-feira (13), quando a equipe da ROMU, composta pelos GCMs Daniel, Codogno, Souza e Silva, realizava patrulhamento preventivo pela rua Jandaia da Sul. Na praça defronte a igreja da Paróquia São Judas Tadeu, a guarnição avistou o momento em que um dos suspeitos vendeu dois pinos de cocaína a uma consumidora, recebendo R$ 20 pelo negócio.

Ao avistar a viatura, a usuária tentou fugir, mas foi abordada pela equipe de apoio e, com ela, os GCMs localizaram os dois pinos que acabara de comprar. Ao mesmo tempo, os GCMs da ROMU detiveram o vendedor. Com ele, além dos R$ 20, eles apreenderam 25 pinos de cocaína e, no chão, bem ao lado dele, mais seis pinos. Próximo ao suspeito, a ROMU localizou mais 74 embalagens com a mesma droga em uma sacola.

Um segundo suspeito foi abordado junto ao primeiro, sendo apreendido, em seu poder, um kit com 14 pedras de crack e uma cédula de R$ 5. Os dois detidos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária e permaneceram à disposição do delegado de plantão. A compradora também foi levada para a delegacia para ser ouvida como testemunha. Prestaram apoio para esta ocorrência, os Subinspetores Firmino e Xavier, e os GCMs Floriano e David.