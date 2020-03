Dois capotamentos são registrados na SP 340 na noite desta terça (24)

O condutor de um Corsa Wind preto, placas de Mogi Mirim, que trafegava pela SP-340 na noite de terça-feira (24), escapou milagrosamente de morrer após sofrer grave acidente, por volta das 19h30.

O veículo que dirigia perdeu o controle em uma descida no Km 162 e invadiu o canteiro central da rodovia. Em seguida, chocou-se contra uma caixa de concreto que capta as águas pluviais do canteiro e capotou, de frente, por quase 200 metros. O Corsa ficou completamente destruído.

De acordo com funcionários da Renovias, ele foi socorrido por uma ambulância da concessionária apenas com ferimentos leves.

Outro acidente

O condutor de uma VW Parati errou uma curva na saída no Km 168, já em Mogi Guaçu e acabou indo parar dentro de uma vala de escoamento de águas da chuva. O fato curioso desse acidente é que o motorista, um homem de 24 anos, fugiu do local antes da chegada da Polícia Rodoviária.