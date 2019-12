Divulgada a classificação final do Concurso Público

A Divisão de Recursos Humanos (DRH) da Prefeitura de Mogi Guaçu divulgou a classificação final do Concurso Público Edital Nº 01 de 2019. A listagem consta na edição de sábado, dia 14, do jornal Tribuna do Guaçu, responsável por publicar os atos oficiais do Município.

A classificação final também consta no portal do IUDE (Instituto Universal de Desenvolvimento Social). O endereço é www.iuds.org.br. O portal da Prefeitura de Mogi Guaçu também fornece outras informações: www.mogiguacu.sp.gov.br.

As vagas deste concurso são para cozinheiro/merendeiro (exclusivo para zona urbana), motorista (exclusivo para zona urbana), assistente social, enfermeiro, médico veterinário, nutricionista, odontólogo e psicólogo.

Para as vagas de cozinheiro/merendeiro e motorista foram realizadas provas práticas. A nota fina é igual a nota obtida na prova objetiva, já que a prova prática é considerada de caráter eliminatório e a atribuição de pontos aos testes não implica em mudança na classificação final.

Para o emprego de motorista, a nota final é igual a nota obtida na prova objetiva somada com a nota da prova prática. Para os empregos de auxiliar de serviços gerais, a nota final é igual a nota obtida na prova objetiva, já que a prova de aptidão física é considerada de caráter eliminatório e a atribuição de pontos aos testes não implica em mudança na classificação final.

Para os empregos de assistente social, enfermeiro, médico veterinário, nutricionista, odontólogo e psicólogo, a nota final é igual a nota na prova objetiva somada com a nota de títulos. Para o emprego de técnico de enfermagem, a nota final é a mesma da prova objetiva.

Os candidatos que não entregaram documentos não estão eliminados do Concurso Público, mas receberam nota zero nesta prova. Todos os procedimentos que envolveram este concurso foram realizados pela Instituto Universal de Desenvolvimento Social (IUDS).