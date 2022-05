DISE prende dois por tráfico na zona leste com mais de 18 mil pinos para embalar cocaína

Uma operação desencadeada por policiais da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) da Seccional de Mogi Guaçu, na sexta-feira (13), conseguiu apreender 18 mil tubetes plásticos que seriam utilizados para embalar cocaína.

Duas pessoas também foram presas em uma casa e são suspeitas de gerenciar o esquema de embalagem e distribuição de drogas na Zona Leste de Mogi Guaçu. No momento da detenção, elas portavam 45 tubetes de cocaína e 19 porções de crack. Segundo os investigadores, a apreensão desse material foi um duro golpe para o tráfico de drogas naquela região.

Também foram apreendidas duas munições de calibre 32, papeis com anotações sobre o tráfico, quatro telefones celulares e R$ 31,00. O “patrão” da casa onde estavam os 18 mil tubetes é conhecido como “DG” e é muito conhecido dos policiais da Dise.

Durante a campana feita pelos investigadores, a garagem da casa estava muito movimentada, com um entra-e-sai de usuários. A certa altura, um Honda Civic, conduzido por um suspeito conhecido como “Bigode” encostou no local. Segundo os policiais, ele é o responsável pela distribuição das drogas nas “biqueiras”.

Ele acabou preso junto com “DG” e ambos vão responder pelos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, pose ilegal de munição de arma de fogo, bem como por corrupção de menores, que, muitas vezes também são usados como “mulas” dos traficantes. Outras seis pessoas que estavam no local no momento da operação foram qualificadas e serão investigadas no decorrer das apurações.