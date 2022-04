DISE Mogi Guaçu apreende quase 150 quilos de droga em Jaguariúna

Em uma operação conjunta com a Polícia Civil de Juazeiro do Norte (CE), realizada na tarde desta terça-feira (26), policiais da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Mogi Guaçu, sob o comando do delegado Alexandre Henrique Leme Silva, apreenderam quase 150 quilos de cocaína, crack e maconha em Jaguariúna.

A operação interestadual tinha, como objetivo principal, combater o narcotráfico e cumprir mandados de prisão de suspeitos de pertencer a uma quadrilha de traficantes que age em São Paulo e no Nordeste e está ligada `Pa facção PCC (Primeiro Comando da Capital).

Os investigadores cearenses e da Dise localizaram dois suspeitos em uma casa de Jaguariúna, onde ambos foram capturados. Um deles, além de acusações de atividades ligadas ao narcotráfico, é um dos bandidos mais procurados de todo o Nordeste.

Ele é suspeito de matar um policial militar no Ceará e estar foragido do sistema prisional daquele estado. Além dos dois presos, os policiais civis apreenderam 143 kg de crack, maconha e cocaína, além de insumos destinado ao refino e preparo de cocaína. Também foram apreendidas balanças de precisão e diversos cadernos contendo dados sobre a contabilidade do tráfico.

Nas anotações constavam a movimentação de mais de R$ 2 milhões em venda de drogas por parte da quadrilha. Aparelhos celulares e discos rígidos de computadores também foram recolhidos pelos policiais para posterior análise.

Na casa onde foram achadas as drogas, ainda foram localizados um revólver calibre 38, municiado com sete projéteis intactos, além de um Jeep Renegate e uma motocicleta Honda/modelo Biz pertencentes aos detidos na operação.

Os policiais ainda estavam na casa quando um dos presos tentou subornar a equipe, oferecendo R$ 200 mil para que a dupla fosse liberada. O marginal acabou com mais uma acusação nas costas, ou seja, corrupção ativa. Após passarem por exame de corpo de delito, ambos foram transferidos para a Dise de Mogi Guaçu onde foram autuados e aguardam decisão da Justiça.