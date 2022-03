Diogo Almeida com o stand up“Vida de Professor II Segunda Chamada” é atração no TUPEC



Diogo é formado em Rádio e TV e jornalismo, além disso, fez gestão de pessoas e Pós em ADM pela PUC. Entrou para a vida docente há cinco anos ministrando aulas para jovens e adolescente. Atuou na coordenação pedagógica e foi casado com uma professora, por isso possui muita afinidade e identificação com a vida dos professores.

Começou sua carreira no humor há 6 anos na cidade de Curitiba onde ganhou o primeiro campeonato paranaense de stand up. Já se apresentou nas casas mais tradicionais de stand up do país: Curitiba Comedy Club, Comedians, Beverly Hills e Hillarius.

Em seus textos sempre relatou o cotidiano em geral das pessoas, mas esse ano decidiu retratar a vida dos profissionais da educação e suas particularidades, seus vídeos ganharam grande notoriedade dentro do seguimento educacional devido a identificação gerada nos vídeos. Hoje os vídeos ligados à área da educação nas redes sociais somam mais de 10 milhões de visualizações.

Por onde tem passado fazendo Stand up tem conseguido arrancar sorrisos e levado diversão para os profissionais da educação.

Diogo Almeida em Mogi Guaçu

Dia: 03 de abril de 2022

Horário: 19:00 hrs

Classificação: 12 anos

Local: Teatro Tupec – Av. Dos Trabalhadores, 265 – Mogi Guaçu/SP

Ingressos: R$ 90,00 (INTEIRA) R$45,00 (MEIA) disponível no site https://megabilheteria.com/evento?id=20220217193649