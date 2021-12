DIG prende acusado de roubo de caminhonetes na região

Os Policiais Civis de Mogi Guaçu prenderam um acusado de roubos de caminhonetes na região e possível integrante do PCC, durante ação policial realizada na Vila Dias, zona leste de Mogi Mirim nesta terça (30).

Com mandado de prisão temporária, após trabalho de investigação, a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) fez busca de prisão em vários locais. Os policiais da DISE (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) apoiaram a operação.

Em um imóvel nas proximidades da Vila Dias, o procurado foi preso em virtude do mandado de prisão expedido por supostos roubos e, na ocasião, também foi autuado em flagrante por tráfico e posse ilegal de arma de fogo, pois foram apreendidas 139 porções de maconha, uma pistola calibre 7,65, dois carregadores e 11 munições.

Segundo a Polícia Civil, as investigações também apontam que o homem é membro do PCC no município de Mogi Mirim.