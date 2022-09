DIG esclarece crime de mulher encontrada estripada na região do Jardim Canaã

Homem, de 33 anos, casado, confessou o crime; Ohana, que era prostituta e viciada em cocaína, morreu por um desentendimento e não estava grávida“

Este homem é um monstro, um psicopata e não pode viver em sociedade”. Assim o delegado chefe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Mogi Guaçu, Dalton David Ferreira, definiu o homem que confessou o assassinato de Ohara Karen da Silva Santos, 25, estripada e morta na terça-feira (20), em uma área de plantio no Jardim Canaã, Zona Norte de Mogi Guaçu.

O crime foi esclarecido na manhã deste sábado (24), em menos de quatro dias, após uma intensa e minuciosa investigação que levou à prisão do acusado em uma casa, também na Zona Norte. Segundo o delegado, o rapaz, de 33 anos, trabalha, diz que não consome drogas e afirmou que matou Ohana, uma prostituta que fazia ponto na avenida das Torres (Avenida José Rodrigues Neto) e era viciada em cocaína, por causa de um desacordo sobre o pagamento do programa.

Ele confirmou que a pegou Ohana no local e manteve relações sexuais com ela (anal e vaginal), no Canaã, onde ela acabaria morta minutos depois. Ainda de acordo com o homem, na hora de pagar, houve um desentendimento e a moça teria sacado uma faca para ele.

O homem a teria dominado, pegado a faca e desferido três estocadas contra Ohara, que morreu devido a uma hemorragia aguda. “Em seguida, ele alega que teve um ‘branco’ e não se recorda do que ocorreu”, contou o delegado, duvidando dessa versão. No corpo de Ohana também havia marcas de esganadura.Investigadores da DIG chegaram até o suspeito após a informação de que a moça havia entrado em um Peugeot de cor preta por volta das 23h00. A partir do modelo do carro e de muitas checagens, os policiais descobriram que o veículo estava em uma garagem de uma casa na Zona Norte.

INDICIAMENTO

Na manhã deste sábado, em uma diligência, os investigadores chegaram até a casa e prenderam o suspeito. A esposa dele também estava na residência. Ela contou aos policiais que na noite do crime, o marido saiu após às 23h00 e estaria embriagado. Ele teria voltado para casa, ainda de acordo com a esposa, só no dia seguinte.

Ela também diz ter estranhado o fato o marido ir trabalhar a pé nos dias seguintes, deixando o carro na garagem. O delegado titular da DIG afirmou que vai pedir a prisão temporária do indivíduo e indiciá-lo por homicídio qualificado e estupro. As roupas que ele usava no dia do crime foram enviadas ao IC (Instituto de Criminalística da Polícia Científica.Dalton Ferreira também negou que Ohara estivesse grávida. “Houve muitas divulgações equivocadas, inclusive uma dizendo que Ohana teria sido morta em um ritual de magia negra e que seus órgãos internos haviam sido arrancados. A verdade é que ela foi morta a facadas, por um psicopata”, desabafou o policial.

OUTRO CRIME

Ele disse ainda que o autor do crime que chocou Mogi Guaçu, ao ser preso, agiu de forma fria. “ É assustador o comportamento desse homem”, acrescentou Dalton. A DIG também está tentando levantar se ele tem uma passagem por estupro em uma cidade da região metropolitana de Campinas. Por último, o delegado chefe da DIG revelou que o caso de um homem, achado amarrado e envolto em uma lona azul no mesmo local onde Ohana morreu, também já foi esclarecido.

Ele foi encontrado no Canaã pela Guarda Civil Municipal com um ferimento na cabeça e semiconsciente. “Trata-se de um morador de rua que foi pego furtando por moradores de um bairro da Zona Leste. Ele quase foi linchado, apanhou bastante mesmo”, finalizou Dalton Ferreira