Dicas para não perder a conta do instagram

Você deve estar ciente de certas condutas, como as contas que você segue, o uso excessivo de hashtags, o conteúdo que você publica e muito mais.

O Instagram provavelmente se tornou o melhor investimento de Mark Zuckerberg. Stories, lives, compras e até mesmo IGTV, há tantas opções disponíveis dentro do aplicativo que o compartilhamento de fotos está quase em perigo de ser eclipsado pela vasta gama de recursos à sua disposição.

Mas se você quer ser um influenciador ou não, há algumas regras a seguir que podem ajudá-lo a ganhar seguidores, e algumas coisas que você não deve fazer.

Sobre o Instagram

Adquirida por US$ 1 bilhão em 2012, a rede social rapidamente pagou por si mesma, atingindo mais de US$ 100 bilhões em preço de ações graças ao crescimento maciço da importância e dos usuários (ela tem mais de um bilhão de usuários em todo o mundo) e até ultrapassou o Facebook no ranking das redes sociais modernas.

Em menos de 10 anos, a equipe liderada por Zuckerberg conseguiu pegar o conceito engenhoso da rede social fotográfica e maximizar seu poder em um turbilhão de recursos que lhe permitirá passar horas no aplicativo sem ficar entediado.

Não compre seguidores

Esta é uma ação que, ao fazê-lo, fará com que você seja automaticamente banido da Instagram.

Após um período de tolerância com os bots inundando a plataforma, a rede social declarou guerra aos falsos seguidores e escaneou continuamente perfis falsos ou perfis criados especificamente para aumentar a base de fãs dos criadores de conteúdo.

Não exagere com a tática de seguir a todos.

Especialmente quando você está apenas começando, seguir (mais ou menos) celebridades e esperar que elas o sigam de volta é uma boa maneira de construir seu público e gerar zumbido nas mídias sociais. Mas é uma realidade que o Instagram já começou a penalizar:

Não permite que você o faça mais de 350 vezes por dia (o que é mais do que aceitável).

Mas, o mais importante, não mostra nem mesmo uma lista cronológica das pessoas que você segue, então você tem que olhar para cada perfil para ver se eles o seguem.

Não sobrecarregue seu conteúdo com demasiados hashtags (#).

As Hashtags são sua arma secreta para levar seu post aos usuários que ainda não o seguem, então você deve colocar o símbolo # antes de cada palavra.

Mas o Instagram é muito cuidadoso com isso e não permite que você poste com mais de trinta hashtags, portanto tenha cuidado. Os primeiros comentários que você deixa na foto também contam, portanto não procure atalhos.

Não poste muito, mas também raramente

Mantenha publicações diárias, mas sem exagero. Você não corre o risco de ser penalizado, mas seus seguidores podem bloqueá-lo se eles inundarem seus posts em seu feed diário.

Não roubar fotos

Postar coisas de outras pessoas ou perfis é bom e aumenta a atratividade de seu perfil pessoal, especialmente, se é nisso que seus seguidores estão interessados.

Mas fazê-lo descaradamente, ou seja, roubar a foto de outra pessoa sem pedir seu consentimento e, pior ainda, sem mencioná-la no correio, ou seja, dar-lhes crédito, é um ganho pessoal que pode fazer com que você seja expulso da rede social.

Não usar imagens de má qualidade

O Instagram é a rede social de fotos ao vivo. Portanto, é desnecessário dizer que postar imagens feias, desfocadas ou de muito baixa resolução é inútil e não lhe trará nenhum bem.

O mesmo com os filtros: use-os, mas não exagere.