Dias 12 e 13 de março tem Arte e Cultura na Praça

No final de semana dos dias 12 e 13 de março, o Parque dos Ingás será palco de diversas atrações culturais para todas as idades. A Secretaria Municipal de Cultura irá colocar em prática o projeto Arte e Cultura na Praça, que nessa primeira edição receberá a programação do projeto Emcena Brasil.

Os eventos locais serão apresentados do palco existente no Parque dos Ingás e o projeto Emcena utiliza um container adaptado, que é transformado em palco para apresentações de diversos espetáculos. A entrada é franca.

A programação prevê feira de artes e artesanato, além de apresentações artísticas em diversas linguagens, como música, artes cênicas, stand up e artes circenses. “Teremos ações para a criançada, com espetáculos infantis e atividades recreativas, teremos banda de rock e flash mob de bateristas, além de sessão de cinema e espetáculos teatrais para adultos”, destacou o secretário municipal de Cultura, André Sastri.

Tanto no sábado quanto no domingo, a programação do Arte e Cultura na Praça começa às 11h e vai até às 21h. Confira a programação e prestigie!

Programação

Dia 12 de março- sábado

Secretaria de Cultura

11h às 19h feira de artesanato – projeto: economia criativa

Praça de alimentação

Brinquedos infláveis

11h – artistas locais

14h – artistas locais

Emcena Brasil

15h – Espetáculo para crianças – “Em busca do segredo esquecido”

16h – Atividades recreativas- espaço brincoteca e artes manuais

17h – Teatro Mamulengos – “As pelejas de Benedito com Boi Surubim na fazenda do coronel Libório”

19h – Sessão cinema – “Cine curta Brasil”

20h – Espetáculo de circo – “Solagasta”

Dia 13 de março- domingo

Secretaria de Cultura

11h às 19h feira de artesanato – projeto: economia criativa

Praça de alimentação

Brinquedos infláveis

Presença de carros antigos de Mogi Guaçu e região

11h – Rock Village – “Música”

14h – Mogi Rock Mob – “Orquestra de Bateria”

Emcena Brasil

15h – Espetáculo para crianças – “Antes que o galo cante”

16h – Atividades recreativas – Espaço brincoteca e artes manuais

17h – Contação de histórias – “Amigos da Natureza”

Secretaria de Cultura

19h Artistas locais

Emcena Brasil

20h – Espetáculo para adultos – “Ariano- o cavaleiro sertanejo”