Dia do Servidor Público e Dia de Finados: serviço público volta na quarta, dia 03

Confira o que abre e o que fecha

Nesta quinta-feira, 28 de outubro, é comemorado o Dia do Servidor Público e seria ponto facultativo e folga dos servidores. Em Mogi Guaçu, este ponto facultativo foi alterado para a sexta-feira, dia 29 de outubro e, por isso, não haverá expediente na Prefeitura e nas autarquias municipais.

Em decorrência do feriado nacional do Dia de Finados, na terça-feira, 2 de novembro, não haverá atendimento ao público na Prefeitura e autarquias na segunda-feira, 1º de novembro, e na data do feriado. O atendimento ao público volta ao normal na quarta-feira, dia 3 de novembro, a partir das 8h. Confira como funcionarão os serviços públicos nos diferentes setores da Administração Municipal:

Saúde

Urgências e emergências serão atendidas no PPA (Posto de Pronto Atendimento) do Jardim Novo II, e na UPA do Jardim Santa Marta. Casos leves, moderados e graves de Covid-19 serão assistidos pelo pronto-socorro do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos.

Não haverá atendimento nas 21 unidades de saúde do munícipio a partir de sexta-feira, 29 de outubro. O atendimento ao público volta ao normal na quarta-feira, dia 3 de novembro.

Serviços Municipais

Os cemitérios permanecerão abertos das 6h às 18h, com plantonistas para atendimento administrativo. A coleta de lixo terá atividade normal. Feiras livres funcionam normalmente.

SAMAE e Defesa Civil

Equipes de plantão serão mantidas para atendimento de emergências. No SAMAE pelo telefone 0800-102-028 e na Defesa Civil pelo 199.

Esporte e Lazer

Os centros esportivos permanecerão fechados na sexta-feira, 29 de outubro, por causa do ponto facultativo dos servidores públicos. No final de semana, estarão abertos normalmente no sábado e domingo, dias 30 e 31 de outubro. Já na segunda-feira, 1º de novembro, e terça-feira, 2 de novembro, todos os centros esportivos permanecerão fechados.

Poupatempo

Funcionamento normal nos dias 28 (quinta-feira), 29 (sexta-feira) e 30 (sábado). No sábado terá atendimento de RG das 13h às 17h, mas somente com hora marcada. Na segunda-feira, dia 1º de novembro, a unidade estará aberta das 9h às 17h, para atendimento de RG e renovação da CNH somente com horário agendado. No mesmo dia, não haverá atendimento ao público para serviços do DETRAN e demais órgãos. Na terça-feira, 2 de novembro, fechado. O Poupatempo disponibiliza informações pelo site www.poupatempo.sp.gov.br.