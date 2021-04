Desrespeito de motorista causa acidente grave com motociclista

No final da manhã deste domingo (25), um grave acidente foi registrado na Avenida José Alvarenga, paralela a Avenida Mogi Mirim, no Jardim Progresso, sentido Mogi Mirim, em frente a massa falida da Cerâmica Guainco.

Segundo apurado, o condutor de um VW Polo que estava estacionado em frente a uma farmácia que existe no local, tentou acessar o retorno de forma não correta, ou seja, além do limite permitido e foi atingido por um motociclista que seguia sentido Mogi Mirim com uma Honda Titan 160, ambos os veículos com placas de Mogi Guaçu.

Com a colisão, o motociclista caiu ao solo de maneira violenta e apresentou ferimentos pelo corpo. Socorristas do SAMU estiveram no local rapidamente e após prestarem os primeiros socorros ao motociclistas o conduziu para a Santa Casa para atendimentos médicos mais adequados, já o condutor do carro nada sofreu.

Acidentes deste tipo são constantes no local e tudo devido a falta de respeito de motoristas que querem realizar o retorno fora do limite permitido.

Fotos Exclusivas: John Everte