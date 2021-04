Desmanche de caminhões roubados é descoberto pela GCM de Mogi Mirim

A GCM de Mogi Mirim descobriu um desmanche de caminhões roubados em um barracão no Distrito de Martim Francisco nesta sexta-feira (23).

Os GCMs chegaram ao local após terem informações de que o sistema de rastreamento de um caminhão roubado na região teria dado como possível paradeiro um barracão nesta região rural da cidade.

Diante desta fato, o patrulhamento foi intensificado e nesta sexta, os GCMs se depararam com um homem, possivelmente um olheiro do local, ele ao avistar a viatura da GCM fugiu do local, levantando suspeita.

Os GCMs então escutaram barulhos de empilhadeira e manuseio de equipamento pesados, então após diligências encontraram o local, havia criminosos que conseguiram fugir antes que chegasse apoio aos GCMS.

No barracão foi encontrado caminhões sendo desmontados e diversas peças já retiradas para serem carregadas.

Um outro caminhão foi interceptado se dirigindo para o local, dois criminosos foram presos e conduzidos para uma Delegacia em Campinas, onde o caso é investigado pela Polícia Civil.