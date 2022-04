Desfile emociona público e marca celebração dos 145 anos de Mogi Guaçu

Após dois anos de interrupção por conta da pandemia da Covid-19, o tradicional desfile cívico-militar em celebração ao aniversário de Mogi Guaçu voltou a acontecer na Avenida dos Trabalhadores, no sábado, 9 de abril, data do aniversário da cidade. O desfile, que teve como tema “No olhar da criança, o futuro de nossa cidade”, emocionou o público que acompanhou todos os detalhes até o final.

Centenas de pessoas compareceram à Avenida dos Trabalhadores, na manhã de sábado, para participar da festividade. “Este desfile foi preparado com muito carinho para celebrar os verdadeiros protagonistas dessa história que são os homens e mulheres de Mogi Guaçu”, disse o prefeito Rodrigo Falsetti, durante o discurso de abertura do desfile.

“É uma grande honra podermos comemorar o aniversário da cidade com o retorno do desfile cívico-militar, pois muitas pessoas vítimas da Covid-19 já não podem mais aproveitar deste momento. Agradeço ao público presente e a todas as pessoas que se dispuseram a fazer parte desta linda homenagem a Mogi Guaçu”, comentou o chefe do Executivo.

O vice-prefeito major Marcos Luiz Tuckumantel salientou que o desfile ia ser um dia memorável e um momento de retomada de esperança da população guaçuana para um futuro melhor e mais feliz. “Nosso trabalho tem feito a diferença que Mogi Guaçu merece e que o povo espera”, disse.

Desfile

Como de praxe, a abertura do desfile começou com a execução dos hinos Nacional e de Mogi Guaçu tocados pela Banda Sinfônica de Mogi Guaçu, que foi acompanhada pelos atiradores do Tiro de Guerra (TG). O hasteamento das bandeiras foi realizado pelo prefeito (Mogi Guaçu), vice-prefeito (Brasil) e representante da Policia Militar (Estado de São Paulo). Na sequência, seguiu-se a apresentação cívico-militar.

A parte militar contou com a presença do Tiro de Guerra, Polícia Militar (PM), inclusive do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de Campinas, Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Científica, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Depois, a parte cívica teve a presença da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), da rede municipal de ensino, Escola Municipal de Iniciação Artística (Emia), Escola Estadual Luiz Martini, grupos de escoteiros Excalibur e Rio das Cobras, Ordem Demolay, Caia, Caps e da Fundação Educacional Guaçuana (FEG). Participaram ainda das apresentações do desfile o instituto de karatê Carlos Nunes, equipe de dança Layla Daoud, as bandas marciais dos Ypês, do Igaçaba e Luizinho Lanzi, Cia do Jeep e o grupo Selvagens Moto Clube.

145 anos de Mogi Guaçu

Nesta terça-feira, 12 de abril, a programação das celebrações do aniversário de 145 anos de emancipação político-administrativa de Mogi Guaçu prossegue com mais dois eventos. No Teatro Tupec, às 13h, acontecerá a premiação do concurso de Páscoa sobre o tema ‘O que é Páscoa para você?’.

Já à noite, às 20h, terá a palestra sobre ‘Desenvolvimento a mulher que coabita na dança’, no Teatro Tupec, no Centro Cultural. Para participar, os interessados devem baixar seus convites por meio Ingressos Mega Bilheteria no link www.megabilheteria.com. O valor do ticket é de R$ 5.

Confira a agenda dos próximos eventos de comemoração do aniversário de Mogi Guaçu.

Dia 12 – Premiação do Concurso da Páscoa

Local: Teatro Tupec (Centro Cultural)

Horário: 13h

Entrada Franca

Dia 12 – Desenvolvimento a Mulher que Coabita na Dança

Local: Teatro Tupec (Centro Cultural)

Horário: 20h

Entrada: R$5,00 (Ingressos Mega Bilheteria www.megabilheteria.com)

Dia 13 – Encontro de Coros

Local: Teatro Tupec (Centro Cultural)

Horário: 19h30

Entrada Franca (Ingressos Mega Bilheteria www.megabilheteria.com)

Dia 26 – Terça de Palco Aberto: Paulinho do Cavaco

Local: Concha Acústica

Horário: 20h

Entrada Franca