Desfile de 7 de Setembro irá celebrar os 200 anos da Independência do Brasil 

“Brasil bonito por natureza e gigante em sua essência. 200 anos de Independência” é o tema do desfile cívico-militar de 7 de Setembro, feriado nacional na próxima quarta-feira. A tradicional parada acontecerá a partir das 8h, na Avenida dos Trabalhadores, e os preparativos envolvem as Secretarias Municipais de Cultura, Educação, Esporte e Comunicação.

O organizador do evento, Francisco Carlos Rodrigues, contou que o desfile irá celebrar o bicentenário da liberdade do Brasil que deixou de ser colônia de Portugal para se tornar um país autônomo. “Será um desfile bem eclético, diversificado, pois praticamente todos os segmentos da sociedade de Mogi Guaçu estarão representados na avenida. É a festa da democracia, da liberdade que queremos bradar neste 7 de Setembro”, comentou.

O desfile contará com três carros alegóricos. “O primeiro retratará a bandeira do Brasil, o segundo irá manifestar a beleza do nosso maior cartão postal, o Rio de Janeiro, mostrando as praias e ainda sobre o verde da Amazônia. Já o terceiro carro, abordará a alegria do povo brasileiro por meio das festas de Carnaval e Junina com um casario alusivo a Minas Gerais, berço do ideal de liberdade”, disse.

Também participarão do desfile do bicentenário da independência do país, 200 alunos da rede municipal das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) Antonio Giovani Lanzi, João Bueno Junior, Prof. Maria Diva Franco de Oliveira e Padre Estevo Fernando Laurindo, que serão divididos em quatro blocos destacando as belezas do Brasil, como arquitetura, fauna e flora. Outra escola que estará presente será a Fundação Educacional Guaçuana (FEG).

Desfile cívico-militar

Às 8h acontecerá o hasteamento dos pavilhões brasileiro, paulista e municipal em marcha batida, com execuções dos hinos nacional, da independência e do município pela Banda Sinfônica e Atiradores do TG 02-086.

A partir das 8h30, começará o desfile cívico-militar dividido em três etapas.

TG 02-086 e Fanfarra

Corpo de Bombeiros

Samu

Polícia Militar

Polícia Ambiental

Polícia Científica

Polícia Civil

Guarda Civil Municipal (Secretaria de Segurança) / Guarda Mirim

Selvagens Moto Clube

1º Carro Alegórico: Brasil: 200 anos de Independência!

Apae e Fanfarra

Secretaria Municipal de Educação

Centro de Jazz Mangata

Clube de Aventureiros

Clube dos Desbravadores FANFARRA

Grupo Escoteiro Excalibur

Grupo Escoteiro Rio das Pedras

Grupo Escoteiro Locomotiva

2º Carro Alegórico: Brasil, bonito por natureza!

PAS! Programa Adolescente Sim! E Fanfarra

Emia Prof. Ivete Maria Bueno

Grupo de Capoeira Ocultos

Fundação Educacional Guaçuana (FEG) e Fanfarra

Faculdade Municipal Prof. Franco Montoro

Associação Àgape

Estúdio de Dança Impacto

Clube dos Desbravadores FANFARRA

3º Carro Alegórico: Tradições!

Caia/Caps (Secretaria Municipal de Saúde)

1ª Companhia Valentes de Davi e Fanfarra

Ordem Demolay

Instituto Carlos Nunes

Grupo Ilê Axê Casa dos Orixás Atabaques

Programa Qualidade de Vida

Bandas Marciais e Fanfarra

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Clube do Cavalo