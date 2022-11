Desentendimento termina em facada no Santa Terezinha I, a vítima está em estado grave

Por volta das 17h30 deste sábado (05), o Cabo Carlos e Cabo Alberto foram acionados a comparecer na Rua Benedito Franco Maldonado, no local, A. A. S. de 29 anos estava caído ao solo vitimado por golpes de faca na cabeça e no pescoço.

Duas equipes do SAMU foram para o local, prestaram os primeiros socorros e o encaminharam para a PPA do Jardim Novo II e após para a Santa Casa, devido a gravidade dos ferimentos.

Ainda no local do crime, populares informaram que o agressor também estava ferido e tinha sido encaminhado para o PPA. Com apoio de demais viaturas, o acusado do crime foi localizado, ele apresentava ferimento de faca no braço e em outras partes do corpo, ferimentos estes causados pelo desentendimento.

A. M. C. de 38 anos foi conduzido pela PM até a Central de Polícia Judiciária e após dar depoimento foi autuado pelo crime de Tentativa de Homicídio e ficou preso à disposição da Justiça.

Segundo informações, a vítima das facadas encontra-se na UTI da Santa Casa e o caso é grave.