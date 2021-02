Desentendimento termina com facada em bar da Rua São José

No inicio da tarde deste sábado (06), um homem de 42 anos foi golpeado com uma faca na cabeça em um bar na Rua São José, Centro de Mogi Guaçu.

Segundo apurado no local, a vítima da agressão foi em um bar tirar satisfações com o dono do local referente a um desentendimento ocorrido no dia anterior em outro local, motivo não informado. A vítima então tentou agredir o do no do bar que se defendeu com uma faca de grande porte, acertando um golpe na cabeça.

Após a facada, a vítima saiu do bar e caminhou sentido Vila Paraíso pedido ajuda até cair na porta de um restaurante, onde populares ajudaram.

Uma equipe do SAMU esteve presente e prestou os primeiros socorros a vítima e a encaminhou para o UPA Santa Marta onde recebeu cuidados médicos e passa bem.

Viaturas da GCM estiveram no local e diante das informações de quem teria sido o autor da facada foi até o bar e encaminhou o autor para a Central de Polícia Judiciária, onde foi autuado por “Lesão Corporal” e foi liberado para responder em liberdade, a Polícia Civil vai apurar o caso antes de apresentar para a Justiça.