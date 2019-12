Desentendimento acaba em homicídio em “república” de operários

Um homicídio foi registrado pela Polícia Militar no final da noite deste sábado (28), no Jardim Novo I.

Segundo relatado pelos PMs Soares e Santiago, o crime aconteceu na Rua Vereador Pedro Ferreira de Campos onde no local uma residência serve como “república” para trabalhadores que atuam na construção civil em Mogi Guaçu.

Felipe Soares Silva de 22 anos, natural da cidade de Teixeira na Paraíba se desentendeu por motivos ainda desconhecidos com Antônio dos Santos, companheiro de trabalho e residência e desferiu um golpe de faca no peito dele. Após o golpe, Felipe se evadiu e não mais foi localizado.

Colegas que moram na república não viram a briga, mas encontraram Antônio caído na garagem do imóvel sangrando muito e acionaram o SAMU, que ao chegar apenas constatou o óbito no local. A Polícia Científica esteve presente e colheu dados da ocorrência. A Polícia Civil considera Felipe foragido e está apurando as causas que levaram ao desentendimento e homicídio.