Desde sábado (11), Mogi Guaçu não registra novos casos do vírus chinês

Mogi Guaçu conta com 49 casos suspeitos de coronavírus e 34 testes negativos, segundo boletim da Covid-19 divulgado nesta terça-feira, dia 14, pela Secretaria de Saúde.

São 10 casos suspeitos, com dois óbitos suspeitos e um óbito positivo. São 93 notificações, com 79 pacientes residentes na cidade e 14 em outras localidades. Existem 11 pacientes internados, com um em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Ou seja, desde o último sábado, dia 11, quando foi registrado 10 casos positivos, não houve nenhum caso novo.