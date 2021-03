Deputado Federal Coronel Tadeu trabalha para asfalto da pista do Aeroclube de Mogi Mirim

No último sábado (13), o deputado federal, Coronel Tadeu (PSL-SP) visitou o município de Mogi Mirim para encontrar-se com autoridades locais no Aeroporto Municipal de Mogi Mirim, a fim de conversar sobre as necessidades do asfaltamento da pista de pouso e decolagem do local.

Junto ao prefeito da cidade, Paulo Silva (PDT), à vice-prefeita, Maria Alice Fernandes Mostardinha, ao Secretário de Governo, Massao Hito e aos representantes do setor aéreo local, o parlamentar discutiu as principais demandas dos pilotos e dos gestores do aeroporto e do aeroclube, e prometeu esforços na destinação de uma verba para custeio das obras de asfaltamento dos 1.500 metros de pista.

“Não tenha a menor dúvida: aqui vem escola, vem aviação experimental, girocóptero, e pode vir também turismo e passageiros para cá”, afirmou o Coronel Tadeu em um vídeo divulgado em sua rede social. “Se Deus quiser nós vamos encerrar este mandato com essa pista asfaltada”, concluiu o deputado.