Deputada Damaris Moura reforça pedido para instalação da Casa da Mulher em Mogi Guaçu

Na manhã desta segunda-feira, dia 7 de março, a deputada estadual Damaris Moura (PSD) esteve no gabinete do prefeito Rodrigo Falsetti acompanhada dos vereadores Dr. Fernandinho Marcondes, Judite de Oliveira e Jéferson Luís. Na ocasião, a deputada confirmou o envio de uma van para o município, que será usada para o transporte de pacientes, e disse que irá solicitar a instalação da Casa da Mulher no município.

A deputada é presidente da Comissão de Defesa e dos Direitos das Mulheres da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Por isso, a vereadora Judite havia antecipado o pedido de uma Casa da Mulher na cidade. “Trata-se de um equipamento multidisciplinar com atendimento jurídico, psicológico, de assistência social e de capacitação. O Governo de São Paulo confirmou a instalação de 43 unidades”, comentou.

O projeto Casa da Mulher é do Governo do Estado e os prédios são erguidos por meio de convênios entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional e os municípios, que doam a área para a construção. Damaris Moura, que tem sua atuação no Parlamento voltada ao combate à violência doméstica, convidou o prefeito a participar de audiência no dia 29 de março, no Palácio dos Bandeirantes, quando irá apresentar o pedido de Mogi Guaçu.

A audiência será com o Dr. Rubens Emil Cury, secretário-Executivo de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo. “Nesse momento, o Governo de São Paulo está priorizando os municípios que são governados por mulheres, mas o programa será permanente e a gente já pode apresentar Mogi Guaçu como interessada pelo projeto”, informou a deputada.

“Irei com prazer nessa audiência e esse projeto atende demanda nossa, pois temos colocado em prática alguns projetos voltados para as mulheres vítimas de violências doméstica em parceria com a Câmara. A dra. Judite está aqui e tem nos ajudado com o projeto Patrulha da Penha e o do botão do pânico”, ressaltou o chefe do Executivo.

O prefeito aproveitou o bate-papo com a deputada e pediu intervenção dela com a Secretaria Estadual da Educação para a retomada das obras da escola estadual do Distrito de Martinho Prado Júnior. “Essa construção precisa ser finalizada e a obra está parada há uns três anos. Já conversamos com o secretário estadual Rossieli Soares, que se comprometeu em terminar a obra, mas está demorando”, pediu o prefeito.

A deputada se comprometeu em intermediar uma nova audiência entre o prefeito e o secretário de Estado para discutir o assunto. “Vamos, sim, cobrar a retomada dessa importante obra. Vou verificar se não conseguimos aproveitar a ida a São Paulo no final do mês e discutimos esse assunto também”, destacou Damaris Moura, que também recebeu pedidos de recursos de duas entidades: Associação de Apoio às Pessoas com Lesão Medular, a Polém, e a Fonte Viva.