Denúncia leva GCMS à apreenderem cerca de R$ 37 mil em maconha e crack

Na tarde desta segunda-feira (14), a GCM foi apurar uma denúncia anônima de que havia drogas escondidas em uma área verde que fica localizada no Jardim Boa Vista, zona leste da cidade.

Diante das informações, os GCMs Edinaldo e Carlos Borges se deslocaram para o local informado pela denúncia e devido a extensa área de mata, pediram apoio aos GCMs da Equipe de Canil.

Com apoio da cadela de faro Babi, após procedimento de farejo treinado, ela encontrou as drogas, sendo centenas de porções de maconha e de crack.

Os GCMs apresentaram todo a droga na Central de Polícia Judiciária, a qual foi apreendida, segundo eles, a droga é avaliada em torno de R$ 37 mil, nenhum criminoso foi localizada, mas a GCM conta com denúncia via 153 para continuar dando prejuízo para o tráfico de drogas em favor do cidadão de bem.