Denúncia anônima leva PMs de Força Tática a apreender quase 900 pinos com cocaína

Os PMs Sargento Kleberson, Cabo Torriani e Soldado Brunório da Equipe de Força Tática patrulhavam o Jardim Santa Cruz, zona norte de Mogi Guaçu no final da tarde desta terça (15), quando foram solicitados por um indivíduo, relatando que gostaria de fazer uma denuncia, porém não gostaria de ser identificado com medo de retaliações.

Os PMs garantiram o anonimato e então o denunciante passou a narrar que pelo Condomínio Moacir Guzoni, uma pessoa conhecida nos meios policiais pela alcunha de Léo, estaria responsável pelo armazenamento de drogas, a quais seriam distribuídas pouco a pouco aos vendedores (traficantes), o apartamento exato onde estava a droga também foi informado.

Com apoio dos PMs Sargento Verne, Cabo Silva e Soldado Campos foi feito um cerco no local devido a possibilidade de fuga do denunciado. Ao fazer uma busca do lado externo do apartamento que fica no térreo, havia uma janela a qual se encontrava semi aberta e através dela viram sobre a cama uma sacola, sendo possível identificar dentro dela pinos de substância análoga a cocaína de embalagem na cor verde.

Dentro do imóvel não havia ninguém, foram encontrados no apartamento, 838 pinos com cocaína divididos em 12 kits, pesando 608,63 gramas. Material ilícito encaminhado para a Central de Polícia Judiciária e apreendido pela Autoridade de Polícia Civil. Documentos no nome de um casal, moradores do local também foram encaminhados para a CPJ.