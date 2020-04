Delegado Seccional revela como Jénifer usou de frieza para enterrar a filha Isis

Jennifer Natália Pedro, 20, que finalmente indicou onde havia enterrado o corpo da filha Ísis Helena, será transferida do presídio feminino de Mogi Guaçu para a penitenciária estadual do Tremembé.

Lá ela fará companhia a Elize Matsunaga, que esquartejou o marido Marcos Matsunaga, dono da Yoki. Também terá como colega de pátio, Anna Carolina Jatobá que, junto com o marido Alexandre Nardoni, matou a enteada, Isabela, de apenas 5 anos.

Por último, Jennifer vai ter o “prazer” de conviver com Suzane von Richthofen, uma psicopata que matou os pais e, certamente, não irá estranhar a frieza demonstrada por ela quando confessou que havia enterrado a própria filha.

Em uma entrevista coletiva na tarde de ontem, o delegado seccional de Mogi Guaçu, José Antônio Carlos de Souza, afirmou que Jennifer revelou o local na noite de segunda-feira (28). Na madrugada de hoje, o delegado, o diretor do IML (Instituto Médico Legal) de Mogi Guaçu, o médico Mauro Moreno, além de investigadores e bombeiros de Itapira, acompanharam Jennifer até o local.

“Ficamos cavando até às 2h00 no local que ela havia indicado. Não encontramos nada e resolvemos retomar as buscas pela manhã”, disse o seccional. Jennifer contou a ele que enterrou a filha nua e jogou as roupinhas da bebê no rio do Peixe. Depois, com uma colher de pedreiro, cavou uma cova para colocar o corpo da menina.

Foto: Paulo Bellini/ItapiraNews

Às 7h00, num local que já havia sido escavado na madrugada, um policial encontrou o corpo da menina a poucos centímetros de fundura. “O corpo estava inteiro, preservado pela argila e já foi removido para o IML”, disse o delegado, sem esconder a emoção.

FRIEZA

O seccional reafirmou, mais uma vez, que a maneira como Jennifer enterrou a filha demonstra, claramente, uma frieza sem igual. Mesmo assim, a mãe contou aos policiais que a interrogaram que na madrugada em que a menina morreu, ao perceber que Ísis Helena estava fria e com espuma na boca, ainda tentou reanimá-la com massagem cardíaca, limpando as vias respiratórias e soprando ar pelo nariz dela.

Hoje, Jennifer recebeu a visita da mãe e, chorando muito, negou que tivesse matado Ísis. Ela mantém a versão de que tudo foi um acidente. No entanto, para o José Antônio, isso vai ser esclarecido com o resultado dos exames necroscópicos feitos no IML.

O delegado também disse que Jennifer cometeu o crime sozinha, sem a participação de terceiros e vai responder por homicídio com dolo eventual e ocultação de cadáver. “Essa versão de que foi acidente não muda nada. Ela era uma mãe irresponsável que, sequer, pediu socorro para filha”, acrescentou.

Às 16h00, a família de Ísis Helena enterrou o corpo da menina no Cemitério Parque Municipal da Paz, em Itapira, após 59 dias de muita angústia. O clima no local era de muita emoção. Algumas pessoas vestiam camisetas com o rostinho da menina e também chegaram muitas coroas de flores ao local do sepultamento.

Fonte: André Paes Leme