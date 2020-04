Delegado Seccional fala sobre as buscas pelo corpo da menina Isis de Itapira

O Delegado Doutor José Antonio Carlos de Souza, da Delegacia Seccional de Mogi Guaçu que compôs oito cidades da Baixa Mogiana, o qual é responsável pelas investigações do caso Isis, a menina de 1 e 10 meses de Itapira divulgou um vídeo na tarde desta terça (21) informando que com apoio da Defesa Civil de Itapira os trabalhos de busca do corpo da menina continuam no Rio do Peixe, incessantemente. Confira abaixo o vídeo:

Confira abaixo as últimas informações sobre o caso.