Delegada Seccional Dr. Edna recebe honraria por vida dedicada aos guaçuanos

Na noite da última segunda-feira (08), a Câmara Municipal de Mogi Guaçu realizou a sua 10ª Sessão Solene para conceder o Título de “Cidadã Guaçuana” a delegada Edna Elvira Salgado Martins.

A solenidade foi presidida pelo presidente da Câmara, Guilherme de Sousa Campos, o Guilherme da Farmácia (Cidadania), e secretariada pela autora do projeto; compuseram a mesa diretora também o prefeito, Rodrigo Falsetti (Cidadania), o vice-prefeito, Major Marcos Tuckumantel (PSDB), o Comandante da 1ªCia da Polícia Militar, Capitão Renato Rodrigues Buzo, o secretário de Segurança Pública, Paulo Henrique da Silva Gomes, o diretor geral do Cegep, João Pansani, o secretario de Turismo, Luiz Cláudio Soares de Souza, o secretário Relações Institucionais e Desenvolvimento Econômico, Alair Alves Júnior, o presidente do Conseg, Vicente Arthur Polito e vereadores.

O acompanhamento musical da solenidade ficou a cargo do Coral Santa Teresa, sob a regência do maestro Ricardo Soares.

História

Nascida em Itapira em 30 de novembro de 1968 é formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifíca Universidade Católica de Campinas.

No ano de 1992 ingressou na Polícia Civil do Estado de São Paulo como Escrivã de Polícia, trabalhando até 1993 na D.D.M. de ltapira/SP. Em maio de 1993, ingressou na carreira de Delegada de Polícia e após o Curso de Formação, foi designada para a Delegacia de Polícia de Nova Odessa/SP.

No dia 30 de agosto de 1993 foi designada, a pedido, para a Delegacia Seccional de Polícia de Mogi Guaçu, passando a exercer suas funções junto ao 1º D.P. de Mogi Guaçu.

Desde de então, trabalhou em todas as unidades policiais da cidade de Mogi Guaçu, ou seja, 1º D.P., 2º D.P., 3º D.P., D.D.M., D.l.S.E. e DIG.

Este ano assumiu o comando da Delegacia Seccional de Polícia de Mogi Guaçu.