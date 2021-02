DEIC de São Paulo prende traficantes com 40kg de cocaína em Mogi Mirim

Policiais civis da 6ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Facções Criminosas e Lavagem de Dinheiro (Deic) prenderam dois traficantes com 40 tijolos de cocaína, em Mogi Mirim, neste domingo (14).

Os agentes realizavam investigações contra o crime organizado e descobriram que grande quantidade de drogas seria transportada do interior à Capital, por via terrestre. O caminhão utilizado pela quadrilha foi identificado e as equipes realizaram diligências em diversas cidades, até encontrarem o caminhão suspeito, dentro de um assentamento, numa carvoaria, em Mogi Mirim.

A abordagem foi realizada e um dos suspeitos tentou fugir, mas rapidamente foi detido, assim como seu comparsa.

A droga foi localizada dentro do estepe do caminhão. No total foram apreendidos mais de 40kg de cocaína. (Informação e foto: DEIC)