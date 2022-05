Defesa Civil e Corpo de Bombeiros realizam treinamento de prevenção a incêndios

Nesta sexta-feira, 6 de maio, equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil Municipal e os administradores da Fazenda Campininha realizaram um treinamento visando a integração de diversos órgãos que atuam direta e indiretamente no combate aos incêndios florestais. A ação foi realizada em área da Fazenda Campininha, situada no Distrito de Martinho Prado Júnior.

O treinamento integra o trabalho da Operação Estiagem juntamente com a Operação Corta Fogo do Governo do Estado de São Paulo para a prevenção de incêndios e outras ocorrências relacionadas a baixa umidade do ar no período de 1º maio a 30 de setembro.

Cerca de 90 pessoas participaram do treinamento, entre elas, servidores da Secretaria de Serviços Municipais, atiradores do Tiro de Guerra (TG) de Mogi Guaçu, colaboradores da Defesa Civil de Mogi Mirim, Estiva Gerbi, brigadistas voluntários, funcionários da Fazenda Campinha e de empresas privadas.

O tenente da PM e presidente da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil (Comdec), Gildézio Cezário, contou que o foco principal são ações preventivas, como a preparação de equipes de apoio para atuar em caso de extrema necessidade.

“Necessitamos de recursos humanos e de materiais. Por isso, estamos empenhados com a preservação do meio ambiente. Paralelo às ações preventivas estamos capacitando as equipes para atuarem de forma coordenada e não deixar o incêndio se alastrar, caso ele ocorra”, explicou Cezário.