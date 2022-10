Defesa Civil de Mogi Guaçu comemora fim da Operação Estiagem 2022 com redução de 85% dos focos de incêndio 

A Defesa Civil de Mogi Guaçu realizou entre 1º maio e 30 de setembro a Operação Estiagem 2022 juntamente com a Operação Corta Fogo. E neste período, foi registrada a redução de 85% nos focos de incêndio em ações de respostas para solicitações da população tanto na área urbana quanto na rural. O trabalho para a prevenção de incêndios e outras ocorrências relacionadas à baixa umidade do ar aconteceu por meio de parceria do órgão municipal com a Secretaria do Meio Ambiente e o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

O tenente da PM e presidente da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil (Comdec), Gildézio Cezário, contou que o serviço realizado nos últimos cinco meses seguiu o Plano Preventivo de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo e que o trabalho de conscientização junto a população ficou dentro do esperado. “O plano tem como base técnica o mapeamento das áreas de riscos em nosso município. Por isso, mais uma vez, estamos muito felizes por termos cumprido nossa missão”, comentou.

Ele explicou que no período da estiagem são consideradas de risco as áreas verdes do município e terrenos urbanos com vegetação, com a atenção direcionada para o enfrentamento de eventuais desastres com o objetivo de dar uma resposta eficaz de recuperação, reabilitação e reconstrução necessárias. “O objetivo da Operação Estiagem é prevenir ao máximo desastres naturais ou acidentes provocados pelas pessoas, minimizar danos, socorrer e assistir populações atingidas, reabilitar e recuperar áreas deterioradas”, falou.

Em Mogi Guaçu, a ação contou com o apoio de uma força tarefa entre a Defesa Civil, Secretarias Municipais, SAMAE, Tiro de Guerra, Administração Regional do Distrito de Martinho Prado Júnior, Estação Experimental do Horto da Fazenda Campininha, além da colaboração de empresas privadas e proprietários rurais.