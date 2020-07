Decreto de reabertura do comércio é alvo de críticas e perguntas SURGEM

Não sei quem o Prefeito Walter Caveanha anda escutando ao tomar medidas ditatoriais contra comerciantes e empresários com seus decretos que está na cara, é de uma burrice sem limite, claro, na minha humilde opinião.

Eu não sou eu apenas que falo isto, milhares de guaçuanos ecoam nas redes sociais a mesma fala.

Vamos lá: Conforme decreto publicado hoje, a partir de quarta-feira (08), comércios, escritórios, concessionárias e imobiliárias poderão funcionar das 12h às 18h, de terça a sexta-feira. Os shoppings centers estarão abertos das 13h às 19h, também de terça a sexta-feira. Às segundas-feiras, sábados e domingos, estas atividades econômicas deverão permanecer de portas fechadas. Supermercados, hipermercados, mercados, padarias e açougues poderão funcionar normalmente, com seus respectivos horários de funcionamento, de terça-feira a domingo. Às segundas-feiras, estes estabelecimentos deverão permanecer fechados. Sobre as igrejas, continua a recomendação para que os cultos e missas não sejam realizados. A Prefeitura também está comunicando para a empresa concessionária do serviço de transporte coletivo urbano para que amplie a frota de veículos, principalmente nos horários de pico.

Diante deste decreto surge algumas perguntas que merecem resposta do Sr. Prefeito Walter Caveanha:

O comércio ficou fechado Março (2020) até o dia 15 de junho, quando reabriu parcialmente e com horário reduzido. Neste período foram registrado 276 casos de covid-19 com 11 óbitos. Do dia 15 de junho até o dia 24 de junho em que o comércio ficou aberto, os casos saltaram para 538 com 18 óbitos. Então fechou se o comércio de novo. Agora após estes 14 dias será reaberto novamente, neste período de 14 dias fechado, os casos saltaram de 538 para 919 com 24 óbitos. Pergunta: Olhando para estes números, qual a fórmula científica foi usada como critério para avaliar que o comércio é ou não culpado para o aumento do número de casos? A reabertura é sinal de que o comércio não tem influência no aumento de casos?

Com relação ao dias e horário reduzidos que parte do comércio poderá trabalhar, das 12h00 as 17h00 ou 13h00 as 19h00, qual o critério científico usado para definir que não haverá aglomerações no comércio devido ao horário reduzido? E qual o método escolhido para definir que se o horário fosse estendido para o dia todo ou até a noite seria favorável ou não para aglomerações? Supermercados fechados todas as segundas-feiras, como se chegou a conclusão de que está medida será desfavorável ao vírus contaminar os frequentadores destes comércios?

Outras perguntas a serem respondidas:

Neste período de mais de 105 dias dos decretos, quantos leitos de UTI com respiradores foram criados pela Saúde no Hospital Municipal Tabajara Ramos?

Porque não colocou em funcionamento o UPA do Santa Marta depois de 6 anos inutilizado, ao menos para diminuir a aglomeração no PPA do Jardim Novo II?

Houve estudo da Saúde para saber de onde vem os casos confirmados? São de pessoas que estava nas ruas? Trabalhando? Divertindo? Churrasqueando? E quantas confinadas foram contaminadas? Quantos funcionários foram testados positivos de covid-19, que trabalham em supermercados, farmácias e comércios essenciais que ficaram abertos normalmente? Quanto contaminados usavam máscara ou não?

Existe protocolo de tratamento para pessoas que apresentam sintomas de covid-19 no estágio inicial da gripe?

Estas perguntas surgem porque ao assistir as “lives” diárias da Saúde, a impressão que temos é que se trata de um Jornal Funeral. A Seita da Terra Parada afaga os internautas como se fossem torcedores do caos, do quanto mais casos e mais mortes, MELHOR, pessoas que querem ter razão, nem que seja pela torcida de mais casos e mais mortes.

Texto: Rodrigo Fernandes, autônomo.