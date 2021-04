De Mogi Guaçu para os quatro cantos do Brasil

Carlos Marineli Junior, mais conhecido como Zolrac, é o nome que está em ascensão na cena brasileira de música eletrônica. Projeto iniciado em 2017, sem dinheiro para investir na carreira, buscou sozinho conhecimento na produção musical e com muita força de vontade foi se aperfeiçoando ao longo dos anos.

Hoje conta com grandes lançamentos de música em gravadoras renomadas como: Le Musique, LowFreQ, DEEPINK e Ciclo Rec. E em uma dessas gravadoras (Ciclo Rec) foi lançada a faixa Brace Yourself de parceria com o duo carioca Lowderz que passa a marca de 70 mil

reproduções no Spotify. E em números, Zolrac conta com mais de 500 mil reproduções em suas faixas em todas as plataformas digitais.

Quer conhecer mais sobre Zolrac? Acesse suas redes sociais!

https://instagram.com/zolracmusic

https://facebook.com/zolracmusic

https://soundcloud.com/zolracmusi