Daniel Rossi pode sofrer golpe acachapante com impugnação do seu vice Dr. Dênis

O candidato a vice-prefeito Dênis Camilo de Carvalho é alvo de uma ação de impugnação movida pelo advogado Alberto Luís Mendonça Rollo, de São Paulo, segundo reportagem deste sábado, 3, do jornal Gazeta Guaçuana.

Dr. Dênis é vice na chapa com o candidato a prefeito Daniel Rossi pela Coligação “Avançar com Experiência”, formada pelos partidos PL, PSL, PCdoB, PTB, MDB e PSB. A Gazeta teve acesso ao documento movido pelo advogado. O autor é o servidor público municipal Sullyvan Cristo de Faria, que é candidato a vereador pelo partido Solidariedade.

Em resumo, segundo a reportagem, Dênis reside em Mogi Mirim, no condomínio de alto padrão Morro Vermelho, e ainda omite informações na declaração de bens. Dr. Dênis informou que o local de trabalho é Estiva Gerbi.

Além disso, segundo a Gazeta Guaçuana, o advogado afirma que “o título de propriedade retratado pela matrícula 43.075 do Cartório de Registro de Imóveis de Mogi Mirim, que aponta como endereço um lote de terreno no Condomínio Morro Vermelho, hoje já edificado, é de conhecimento público que o impugnado reside lá”.

O imóvel onde ele reside com a secretária municipal de Saúde, Clara Alice Carvalho, não consta na declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral. “Isso caracteriza grave omissão na declaração de bens prestada à Justiça Eleitoral”, ressaltou Rollo. Dr. Denis declarou o valor de R$ R$ 2.384.054,7, cita a reportagem.

“Há evidências de que o impugnado apresentou à Justiça Eleitoral falso endereço residencial, uma vez que de fato reside em Mogi Mirim”, citou o advogado, em destaque na reportagem da Gazeta.

“O impugnado reside em Mogi Mirim e trabalha em Estiva Gerbi”, ressaltou.

“Jurisprudência já definiu o domicílio eleitoral como sendo aquele onde o candidato possui vínculo social, familiar ou profissional e sua prova se dá com a inscrição eleitoral. Contudo, solicitar a inscrição sem a existência dos vínculos destacados, configura fraude e crime eleitoral”.

“Há provas de que o imóvel em que o impugnado reside fica em Mogi Mirim. Assim, é evidente a má-fé do impugnado no sentido de apresentar à Justiça Eleitoral falsa declaração com a finalidade de atender interesses próprios consistentes em concorrer ao próximo pleito”, completa o advogado em outro trecho da reportagem.

A Gazeta Guaçuana informa que não conseguiu contato com o candidato a vice-prefeito, mas os advogados da Coligação Carlos Jorge Osti Pacobello e Antonio Custódio da Silva informaram que vão analisar o pedido e apresentar defesa no prazo legal. O Portal da Cidade Mogi Guaçu abre espaço para a coligação se manifestar a respeito desta ação contra o candidato a vice Dr. Dênis.

Fonte: Portal da Cidade Mogi Guaçu