Daiane é presa e vai responder na cadeia pelo assassinato de Juliana

A Polícia Civil (DDM) pediu a prisão preventiva de Daiane Cristina de Lima Arruda, 38 anos acusada de Homicídio Qualificado após a mesma ter matado com cinco tiros a ex namorada Juliana Cristina de Cairos, 33 anos na noite da ultima terça (19) no Bairro Santa Felicidade. O Ministério Público acatou o pedido e obteve junto a Justiça o mandado de prisão, que foi cumprido na noite desta sexta em uma operação realizada pela GCM em conjunto com a Polícia Civil.

Daiane que estava em casa de parentes foi conduzida para a DDM e após para a Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu e aguardará pelo inquérito e julgamento presa.

O CASO

DIA 19

DIA 21