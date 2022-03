Curso de Capacitação Técnica do Projeto Paralímpico é iniciado em Mogi Guaçu

O vice-prefeito major Marcos Tuckumantel e o secretário municipal de Esporte e Lazer (SEL), Raphael de Godoy Locatelli, recepcionaram na manhã desta terça-feira, dia 29 de março, o secretário Estadual de Esportes, Aildo Rodrigues Ferreira e os participantes do Curso de Capacitação Técnica do Programa de Desenvolvimento Paralímpico, uma iniciativa das Secretarias de Estado de Esportes e dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A cerimônia de abertura ocorreu no Teatro Tupec do Centro Cultural. Mais de 100 inscrições foram confirmadas para o Curso de Capacitação etapa Mogi Guaçu, que será promovido no período de 29 a 1º de abril nas dependências do Sesi.

O Projeto Paralímpico visa fomentar o esporte paralímpico de base. A capacitação técnica proporciona a oportunidade de desenvolver aptidões teóricas e práticas a professores de educação física com o intuito de fomentar o esporte Paralímpico. As aulas fortalecerão a importância da capacitação técnica, aprofundando o conhecimento teórico e prático do esporte paralímpico, com ênfase nas modalidades de atletismo, parabadminton, goalball, tênis de mesa, natação, bocha, ciclismo e basquete cadeira de rodas.

“Separamos os jogos para as pessoas com necessidades especiais dos Jogos Regionais e antes da realização da etapa desse ano decidimos iniciar a capacitação profissional. Fico feliz em deixar esse legado na Secretaria”, comentou Aildo Rodrigues ao informar que deixa o cargo de secretário do Estado no próximo dia 1º de abril, a fim de cumprir legislação eleitoral. “Saio com a sensação de dever cumprido. O esporte é a principal ferramenta para a inclusão”, ressaltou.

O secretário municipal de Esporte destacou que a meta é tornar Mogi Guaçu um polo de desenvolvimento paralímpico. “Queremos promover um festival paralímpico ainda esse ano e Mogi Guaçu tem potencial para ser um polo de desenvolvimento paralímpico. A inclusão é nossa missão e será a marca da nossa administração”, salientou Raphael de Godoy Locatelli. “Que o esporte seja uma importante ferramenta para a inclusão”.

O vice-prefeito agradeceu a presença de todos e parabenizou os participantes do Curso de Capacitação Técnica, entre eles atletas paralímpicos de Mogi Guaçu. “Como militar, sempre pratiquei esporte. É saúde, bem-estar e tem que atingir toda a sociedade. A gente tem que fazer um esforço para que o esporte chegue para todos e a inclusão é primordial. Parabéns para vocês e desejo um excelente curso”, comentou.

Os vereadores Natalino Tony Silva, Lili Chiarelli e Adriano Batatinha participaram do evento de abertura, assim como os secretários municipais Paulo Gomes (Segurança), Luca Soares (Turismo), André Sastri (Cultura), Paulo Vallim (Finanças), Paulo Pereira (Faculdade Municipal), João Pansani (Cegep) e Rodrigo Domingues (Ouvidor).

A capacitação será realizada para oito modalidades divididas em duas grades a serem escolhidas pelo participante: Grade 1: Atletismo – Parabadminton- Goalball – Tênis de Mesa Grade 2: Natação – Bocha – Ciclismo – Basquete cadeira de rodas.