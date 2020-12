Currículo dos Secretários escolhidos pelo Prefeito eleito é divulgado, confira

Foi divulgado o currículo de cada secretário já anunciado pelo prefeito eleito Rodrigo Falsetti, na coletiva realizada na tarde de terça-feira (01). Administração, FEG, Segurança e PROCOM ainda não possuem secretários e o anúncio deve ocorrer nos próximos dias. Confira:



OBRAS E VIAÇÃO

Jose Antonio Ortiz Bueno tem 71 anos, é engenheiro civil e administrador de empresa. Tem vasta experiência na área de planejamento e de obras. Atuou no setor público como secretário de Obras e Viação em Mogi Guaçu por quatro anos, engenheiro da pasta por outros três e presidente da ProGuaçu por dois anos. Acumula ainda passagens pela CPFL Campinas e tem sólida carreira na iniciativa privada.

HOSPITAL MUNICIPAL

Rosa Angela Iamarino tem 60 anos, é enfermeira há mais de 25 anos e especialista em Administração Hospitalar e Pediatria Social. Trabalha desde o início da carreira com gestão pública, tendo atuado na montagem do Hospital Municipal de Itapira e à frente da pasta da Saúde de Itapira e de Mogi Mirim. É, atualmente, interventora municipal na Santa Casa de Mogi Mirim.

CEO – CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Mario Sergio Vedovelo Litordi tem 55 anos, é cirurgião dentista com especialização em ortodontia e milita há muitos anos em diferentes funções na Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, a APCD, entidade de classe odontológica. É funcionário público de carreira da Prefeitura de Mogi Guaçu há 32 anos.

COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ariel Cahen é jornalista, tem 32 anos, é diretor municipal de Comunicação e Tecnologia da Informação em Holambra e atua há uma década na área de comunicação pública, governamental e eleitoral. É formado em Comunicação Social, pós-graduado em Marketing e Comunicação Integrada, acumulou experiências em redações de jornais impressos e portais de notícias e é autor do livro “Compasso Urbano”, publicado pela Editora Setembro. Assina também a autoria de documentário exibido no Festival Íbero-Americano de Cinema e Vídeo em 2010.

PLANEJAMENTO

Eduardo Manfrin Schmidt tem 36 anos, é graduado em Arquitetura e Urbanismo, especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho e está cursando especialização em Gestão de Edificações e de Espaços Urbano. Já atuou como assessor técnico na Prefeitura de Mogi Mirim, diretor de Planejamento na Prefeitura de Itapira, gerente da Secretaria de Governo e secretário de Planejamento Urbano na Prefeitura de Mogi Mirim.

MARTINHO PRADO

Antonio Sérgio Bancheri, o Guello, tem 67 anos, é aposentado e morador de Martinho Prado. Foi supervisor técnico de produção agrícola para indústria e exportação na Fazenda Sete Lagoas por 25 anos e supervisor regional de empresa da área de citricultura, com abrangência de quatro propriedades em dois municípios paulistas, onde encerrou sua carreira.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Leila Maria Ramos tem 65 anos de idade e 48 de atuação no setor da Assistência Social. É professora de ensino superior para cursos de graduação e pós-graduação há mais de três décadas nas áreas de Serviço Social e Pedagogia. É assistente social e pedagoga por formação, mestre em Educação e especialista em Violencia Doméstica e Violência Sexual Doméstica. Foi funcionária pública de carreira na área da assistência em São Caetano do Sul e Mogi Mirim, onde também atuou como gerente e secretária de Assistência Social.

CULTURA

André Sastri Alves tem 39 anos, é empresário e professor universitário. É formado em Educação Física, Pedagogia e pós-graduado em Dança e Consciência Corporal, Gerontologia em Fisioterapia, Metodologia e Prescrição de Atividades ao Idoso. Acumolu experiências como professor na rede municipal de Educação e como responsável pelo projeto social Arte e Dança entre os anos de 2008 e 2014. É professor há onze anos no Cerâmica Clube e proprietário do Estúdio de Dança André Sastri.

DEFESA CIVIL

Roaldson Jocenildo de Melo tem 62 anos de idade e fez carreira de soldado a major na Polícia Militar do Estado de São Paulo, ingressando em 1977 e passando à reserva três décadas mais tarde. Comandou como tenente o Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu de 1996 a 2006, passou pela Academia do Barro Branco em 1994 e fez Curso Superior de Bombeiros em 1996. Atuou nas áreas de combate a incêndios e resgate, é analista de projetos técnicos de proteção contra incêndios e vistoriador.

SAMAE – OPERAÇÃO DE OBRAS

Paulo Eduardo Chiarelli tem 71 anos, cursou engenharia civil e é químico industrial por formação. Acumulou em sua carreira 20 cursos extracurriculares e passagens pelo SAMAE, como superintendente, pela ProGuaçu como diretor administrativo e pela gerência de diferentes industrias do setor de cerâmica. Fez estágios de administração pessoal e produção industrial na Itália, Espanha e Portugal.

SAMAE – ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Rubens Lelis Pierina tem 60 anos de idade, é formado em Administração e pós-graduado em Controladoria e Auditoria. Trabalhou por 28 anos nas áreas financeira, de auditoria e melhorias de processos na International Paper e por 6 anos na supervisão financeira de empresa privada em Cordeirópolis.

FAZENDA

Paulo Roberto de Campos Vallim tem 52 anos, é administrador de empresas por formação e tem MBA em Gestão de Negócios e Ciências Contábeis. Trabalhou em auditoria e consultoria e acumulou passagens como gerente financeiro, controller e CFO em empresas multinacionais amplamente reconhecidas em seus segmentos de atividade. Tem experiência profissional em finanças e controladoria, gerenciamento de riscos e compliance. É professor adjunto na Faculdade Municipal Franco Montoro lecionando disciplinas relacionadas à Economia, Contabilidade, Orçamento e Finanças Corporativas. É também voluntário na Corporação Musical Marcos Vedovello e no Grupo de Apoio ao Mandi (GAM).

PAT

Andreia Andreazi tem 38 anos e ampla experiência no setor público. Além de bancária, auxiliar administrativa e secretaria executiva ao longo de sua carreira, foi também gestora do Programa Bolsa Família pela Secretaria de Assistência Social de Mogi Guaçu. É, atualmente, assessora parlamentar na Câmara Municipal de Mogi Guaçu, cursando Gestão Pública.

CEGEP

Leandro Roberto Longo tem 35 anos, é formado em Ciências Sociais e mestre em Ciências da Religião. Atuou como professor nas redes pública e privada, com experiência profissional de ensino também na Fundação Casa. Há 10 anos trabalha como comerciante em Mogi Guaçu.

SAAMA

Marcelo Vanzella Sartori tem 44 anos, é advogado e professor titular no curso de Direito da Faculdade Santa Lúcia há mais de 10 anos nas áreas de Direito Civil e Direito Ambiental. É especialista em Direito Civil e Processual Civil, em Direito Ambiental e em Gestão e Práticas Ambientais. É também mestre em Direito Ambiental e doutor em Direito Ambiental Internacional. Atuou como consultor jurídico ambiental, assessor jurídico da Faculdade Municipal Franco Montoro e trabalha atualmente como assessor da chefia de gabinete da presidência da Câmara Municipal de Mogi Guaçu.

SAÚDE

Guilherme Dalle Vedove Barbosa tem 45 anos, é formado e pós-graduado em Medicina com especialização em cirurgia minimamente invasiva na Espanha, EUA, Canadá e China. Foi diretor médico do SAMU da Baixa Mogiana e diretor clínico da Santa Casa de Mogi Guaçu por cinco anos. Trabalhou como médico em Unidade de Saúde da Família.

PROGUAÇU

Raul Rodolfo Toso Júnior tem 47 anos, é advogado, especialista em Direito Civil e Processo Civil e Direito Penal e Processo Penal. É também corretor de imóveis e chefe de gabinete da presidência da Câmara Municipal de Mogi Guaçu, onde já atuou também como assessor parlamentar entre os anos de 2017 e 2018.

GOVERNO

Ivan Carlos Pinheiro tem 53 anos, é formado em Direito e acumula experiência de mais de 20 anos nas áreas de recursos humanos, fiscal, contábil e financeira em médias e grandes empresas do setor privado. Atua há mais de 11 anos no setor público, com passagens na função de secretário da Fazenda de Mogi Guaçu, diretor do SAAE de Mogi Mirim e diretor financeiro na Prefeitura de Holambra, onde trabalha atualmente.

NEGÓCIOS JURÍDICOS

João Valério Moniz Frango tem 53 anos, é formado em Direito e advogado militante na cidade de Mogi Guaçu desde 2009. Atuou como defensor público por 9 anos nas áreas Penal e Cível através de convênio da Assistência Judiciária com a OAB São Paulo. Há quatro anos trabalha como assessor jurídico empresarial.

CHEFE DE GABINETE

Ruben Coimbra Novaes tem 34 anos, cursou Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda e atualmente cursa graduação em Gestão de Serviços Jurídicos. Atuou na Agência Sinal Propaganda em Jaguariúna entre os anos de 2006 e 2010. Foi também consultor em comunicação e design estratégico na região de Campinas e diretor de marketing nas cidades de Espírito Santo do Pinhal e Mogi Guaçu até 2017, quando iniciou seu trabalho como assessor parlamentar na Câmara Municipal.

ESPORTES E TURISMO

Raphael de Godoy Locatelli tem 31 anos, é formado em Educação Física e especialista em Atividades Motoras para Grupos Especiais. Cursa atualmente graduação em Pedagogia. Foi Guarda Vidas na Secretaria de Esportes e Turismo entre os anos de 2010 e 2012. Trabalhou no projeto social Fortalecendo Vínculos com a Terceira Idade nos anos de 2015 a 2018. É professor da rede pública estadual e responsável técnico da Academia Oficina do Corpo.

SERVIÇOS MUNICIPAIS

Benito Aiello Junior tem 57 anos, é formado em Engenharia Elétrica, tem MBA em Gestão Empresarial e é pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho. Trabalhou com gestão de grandes empresas nacionais e multinacionais por mais de 30 anos, período em que foi responsável pela gestão de operações de pesquisa e desenvolvimento, manufatura e serviços. Foi responsável também pela implementação de quatro fábricas e sete centros de reparo no Brasil, América Latina e Europa.

SAMAE

Mario Antônio Zaia tem 68 anos de idade, é advogado, administrador de empresas e técnico em eletrônica, elétrica, mecânica, automação, pneumática e hidráulica. Esteve por quatro anos à frente da direção de obras do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, o SAMAE, e fez extensa carreira com mais de 20 anos no setor privado na área de supervisão de manutenção em grandes indústrias da região.

OUVIDORIA

Rodrigo Aparecido Domingos tem 40 anos de idade, é formado em Administração de Empresas e há quase uma década atua como líder setorial e ouvidor no SAMU Regional da Baixa Mogiana