Cultura tem agenda diversificada de eventos em maio

A Secretaria Municipal de Cultura tem uma agenda agitada e diversificada de eventos artísticos neste mês de maio. Além dos eventos, a pasta está organizando concursos e, por isso, inscrições estão abertas. Para saber de tudo o que vai rolar, é só conferir a programação abaixo.

Sábado, 14 de maio

Encanto: milagre da família madrigal

Teatro Tupec – Centro Cultural, 17h

Com a doação de 1kg de alimento não perecível, o público paga meia-entrada. A arrecadação será revertida em prol da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu.

Nany é pop”

Teatro Tupec – Centro Cultural, 20h

Stand up da artista Nany People em formato de musical com 70 minutos de duração. A classificação etária é de 12 anos. Os ingressos podem ser adquiridos online pelo site https://www.megabilheteria.com/agenda/mogi-guacu ou pessoalmente na Secretaria de Cultura, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, localizada na Avenida dos Trabalhadores, 2.651. No dia do espetáculo, a bilheteria abrirá uma hora antes do início do mesmo.

Domingo, 15 de maio

Projeto Arte e Cultura na Praça – Edição Sertanejo. O evento acontecerá no Parque dos Ingás, a partir das 10h, e terá shows artísticos, feira de artesanato, exposição de Jeep e praça de alimentação com food trucks. A entrada é franca.

Quarta-feira, 18 de maio

Show: Solo Nascente com o violonista Maurício Guil

Teatro Tupec – 20h30

Entrada franca e faixa etária livre

Observação: para participar é necessário reservar os assentos antes pelo site https://www.megabilheteria.com/agenda/mogi-guacu

Sábado, 21 de maio

Oficina de ritmos brasileiros no violão ministrada pelo violonista Maurício Guil.

Sala de Vídeo Célia Maria Stábile – Centro Cultural, das 9h30 às 11h30

A oficina será gratuita, aberta ao público de todas as idades e limitada a 30 participantes. Não é necessário inscrever-se previamente.

Segunda-feira a domingo, 23 a 29 de maio

11º Festival de Teatro de Mogi

Teatro Tupec – Centro Cultural

Todas as peças terão início às 20h

Faixa etária livre. A entrada é franca, mediante a doação de 1kg de alimentos não perecíveis. Os ingressos devem ser retirados pela Mega Bilheteria, por meio do link https://megabilheteria.com/evento/temporada?id=20190115201020

Sábado, 28 de maio

Contação de história com a artista Rosangela Claudino Schiinke

Biblioteca Municipal João XXIII – Centro Cultura, 10h

Concursos

Confira quais concursos estão com inscrições abertas pela Secretaria Municipal de Cultura.

15º Salão do Humor e Salãozinho do Humor de Mogi Guaçu

Edital e ficha cadastral pelos links:

Salão do Humor – bit.ly/15salaohumor

Salãozinho do Humor – https://bit.ly/4salaozinho

Concurso de Redação do Dia dos Namorados

Em 2022, o tema é O Amor em Tempo de Guerra. As redações devem ser enviadas para o e-mail sc-biblioteca@mogiguacu.sp.gov.br ou entregues na Biblioteca Municipal João XXII, localizada na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo. Mais informações pelos telefones 3811.8670 ou 3811. 8671. O regulamento completo pode ser consultado por meio do link https://bit.ly/redacaonamorados22.