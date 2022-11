Cultura realiza premiação dos vencedores do 37º Festival de Teatro do Estudante Guaçuano

A Secretaria Municipal de Cultura realizou na noite de sábado, 29 de outubro, a premiação dos ganhadores do 37º Festival de Teatro do Estudante Guaçuano (Feteg). O evento aconteceu no Teatro Tupec, no Centro Cultural. Após a cerimônia, para finalizar a edição de 2022 do festival, houve a apresentação da peça Feira de Mangaio pelos alunos de teatro do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial).

O Feteg é uma realização do Secretaria Municipal de Cultura e tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a importância do teatro como forma de expressão para explicar o mundo cotidiano e difundir a arte teatral como veículo para a busca da identidade cultural. As apresentações ocorreram no período entre 3 e 29 de outubro, no Teatro Tupec.

“Utilizando o teatro como forma de conscientização e reflexão e incentivando a formação e expansão de grupos de teatro estudantil, nós conseguimos proporcionar para a população momentos de lazer, cultura e entretenimento”, disse o secretário da pasta, André Sastri.

Participaram do 37º Feteg alunos matriculados nas escolas estaduais, municipais ou particulares dos ensinos fundamental e médio, de nível técnico, superior e de escolas de cursos regulares de teatro. Todos os grupos inscritos receberam certificados de participação e os grupos vencedores em 1º, 2º e 3º lugares das categorias infanto-juvenil e adulta troféus, assim como os indicados aos prêmios de melhor atriz, ator e direção.

Confira os vencedores

Categoria Infanto-Juvenil.

Cenário: Stúdio de Srtes e Dança WM’S

Peça: O Pequeno Príncipe

Figurino: Antônio C. F. Godói / Nilza M. S. Terron

Peça: Dorotéia no Mundo de Oz

Iluminação: Stúdio de Artes e Dança WM’S

Peça: O Pequeno Príncipe

Maquiagem: Márcia M. Dias Nunes Leal

Peça: Dorotéia no Mundo de Oz

Sonoplastia: Stúdio de Artes e Dança WM’S

Peça: O Pequeno Príncipe

Atriz Coadjuvante: Yasmin Schiundt

Peça: Dorotéia no Mundo de Oz

Ator Coadjuvante: Rodrigo Iricevolto Sobrinho

Peça: O Pequeno Príncipe

Atriz Revelação: Júlia Gomes de Almeida

Peça: A fada que tinha idéias

Ator Revelação: Vinícius Guilherme da Silva

Peça: Dorotéia no Mundo de Oz

Melhor Ator: Guilherme D. Natti

Peça: O Pequeno Príncipe

Melhor Atriz: Yasmin Ap. de Oliveira Antônio

Peça: O Pequeno Príncipe

Melhor Direção: Rafael Oliveira

Peça: O Pequeno Príncipe

Melhor Espetáculo

3º lugar: Lugar de Princesa é…

Escola: Escola Estadual Luiz Martini

2º lugar: Dorotéia no Mundo de Oz

Escola: Escola Estadual Profa. Sônia Ap. Maximiano Bueno

1º lugar: O Pequeno Príncipe

Escola: Stúdio de Artes e Dança WM’S

Categoria Adulta

Cenário: Erik Machado

Peça: Esperando Godot

Figurino: Eliana Tanabe

Peça: O auto da barca do inferno

Iluminação: Rodrigo Francisco

Peça: Esperando Godot

Maquiagem: Joyce Pontes

Peça: O santo e a porca

Sonoplastia: Josilene Freitas

Peça: Esperando Godot

Atriz Coadjuvante: Isabela Garcia

Peça: O santo e a porca

Ator Coadjuvante: Gabriel Ribeiro de Souza

Peça: Esperando Godot

Atriz Revelação: Alissa Soares

Peça: O santo e a porca

Ator Revelação: Charles E. Ribeiro de Souza

Peça: O Mercador de Veneza

Melhor Ator: Gustavo Putini

Peça: Esperando Godot

Melhor Atriz: Eshley Fernanda M. Santana

Peça: Esperando Godot

Melhor Direção: Jussara Freitas

Peça: Esperando Godot

Melhor Espetáculo

3º lugar: O auto da barca do inferno

Escola: Emef Profa. Maria Diva Franco de Oliveira

2º lugar: O santo e a porca

Escola: Emef Profa. Anira Franco de Campos

1º lugar: Esperando Godot

Escola: Escola Estadual Prof. João Pessoa Maschietto