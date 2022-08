Cultura promove Semana do Patrimônio Histórico e Cultural de Mogi Guaçu 

Com o objetivo de promover o reconhecimento e valorização do patrimônio e conscientizar a sociedade sobre a necessidade de preservação, a Secretaria Municipal de Cultura está realizando a Semana de Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural de Mogi Guaçu. As palestras estão ocorrendo no Teatro Tupec, no Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo. A entrada é franca e o evento acontecerá até a próxima sexta-feira, 19 de agosto.

Nesta quarta-feira, 17 de agosto, é comemorado o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. “A Semana de Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural de Mogi Guaçu possibilita uma série de palestras e debates para discutir a memória e a preservação do legado do município”, comentou o secretário municipal de Cultura, André Sastri.

Programação

Quarta-feira, 17 de agosto

13h às 14h15 – Debate em Escola

Apresentação de vídeo sobre Mogi Guaçu e conversa com alunos Escola Estadual Prof. João Pessoa Maschietto

19h30 – Palestra sobre Estilos arquitetônicos das construções em Mogi Guaçu Palestrante: Jéssica de Almeida Polito

Quinta-feira, 18 de agosto

8h30 às 11h – Debate em Escola

Apresentação de vídeo sobre Mogi Guaçu e conversa com alunos da Escola Estadual Padre Armani.

13h às 16h30 – Café Cultural

Tema: Como conciliar preservação do patrimônio com desenvolvimento urbano. Na sequência, debate com o historiador e professor Augusto César Bueno Legaspe

19h30 – Talk Show

Sexta-feira, 19 de agosto

8h – Caminhada da Valorização

Participação dos alunos da Escola Estadual Padre Armani

Local de saída: Parque dos Ingás