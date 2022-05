Cultura promove nesta quarta (03) mais uma edição da FeirArte

A Secretaria Municipal de Cultura promove nesta terça-feira, dia 3 de maio, mais uma edição da FeirArte, a partir das 18h00, no Centro Cultural. A feira possui opções de gastronomia, artesanato e entretenimento.

Hoje, o evento terá atrações gratuitas na concha acústica e no Teatro Tupec com ingressos a preços populares. Serão mais de mais de 30 barracas de artesanato e mais 15 alimentícias.

Na Concha Acústica do Centro Cultural será realizado o Sarau dos Artistas. Às 18h30 acontecerá o show de Montini & Montanaro, às 19h30 show com Jean Medonça com entrada franca. Já no Teatro Tupec, às 20h, haverá a apresentação do “Barco à deriva” com Adriano Texugo.

Nesta terça-feira, o Centro Cultural terá bilheteria do Bonde da Mogiana, que iniciou passeios pelos pontos turísticos de Mogi Guaçu.