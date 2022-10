Cultura promove exposição de professoras da Emia  

A Secretaria Municipal de Cultura promove até o dia 25 de outubro a exposição Mandala. As obras estão a mostra no hall de entrada do Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo. A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira das 8h às 16h, com entrada franca e classificação etária livre.

O trabalho é uma produção das artistas e professoras da Emia (Escola Municipal de Iniciação Artística (Emia), Eli Cóvulo, Andreia Nigra e Juliana Bueno. Segundo elas, a palavra mandala significa círculo em sânscrito e é considerada como um símbolo de cura e espiritualidade.

“O círculo é uma imagem universal do presente, passado e futuro. Por isso, as mandalas fascinam pela magia de seus movimentos. São símbolos que exprimem riquezas incontáveis do subconsciente humano e sua origem vem do hinduísmo e do budismo”, comentaram.

Exposição Mandala

Local: Centro Cultural

Endereço: Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo

Horário: Segunda a sexta-feira das 8h às 16h

Entrada franca e classificação etária livre