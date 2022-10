Cultura promove encontro com artesãos que pretendem trabalhar no Natal Encantado 2022

A Secretaria Municipal de Cultura de Mogi Guaçu realiza nesta terça-feira, 11 de outubro, um encontro com artesãos locais e da região que pretendem trabalhar durante o Natal Encantado 2022. A reunião será às 17h30, na sala de vídeo Célia Maria Stábile, no Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo. Para mais informações entrar em contato pelo telefone (19) 3811.8651.

O secretário de Cultura, André Sastri, comentou que a reunião servirá para que seja definido o calendário de programação do Natal Encantado. “O evento será entre os dias 1º e 18 de dezembro, no Parque dos Ingás. No entanto, a exposição dos trabalhos dos artesãos será somente de sexta-feira, sábado e domingo. Por isso, é importante que estes profissionais compareçam a nossa reunião”, disse.

André Sastri ressaltou que “reconhecemos como artesãos, todas as pessoas que desenvolvem seus trabalhos de forma manual e que se utilizam de matéria prima natural para executá-los.