Cultura premia vencedores do Concurso de Fotografia

Nesta terça-feira, 31 de agosto, a Secretaria Municipal de Cultura premiou os vencedores do 6º Concurso de Fotografia “Retratos de Nossa Terra”, ocorrido no Espaço Arte e Cultura, instalado no Buriti Shopping.

Os ganhadores foram eleitos por votação popular que aconteceu por meio do aplicativo da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg).

“Quero muito agradecer as parcerias e o apoio que tivemos para a realização deste concurso, que foi de grande sucesso e, principalmente, do prefeito Rodrigo Falsetti pelo apoio que sempre dá para a Cultura de Mogi Guaçu”, disse o secretário da pasta, André Sastri.

Premiados

Pela categoria Adulta, Matheus de Araújo Silva ficou com o primeiro lugar com a foto ‘Paraíso Secreto do Jardim Soares’, seguido por Lucas Henrique de Oliveira (Nossa Terra, Nossa Gente) e Bruno de Assis (Paisagem Urbana 1).

Pela categoria Juvenil, Maria Clara Gonçalves Chagas (Paisagem Urbana 1) foi eleita vencedora, tendo Maria Clara Elisiário de Campos (Paisagem Urbana) em segundo lugar. As ganhadoras da categoria Infantil foram Nívea Martins (Paisagem Urbana 1) e Sofia Peres Bertholdo (A Floresta de Pinheiros), respectivamente, em primeiro e segundo lugares.