Cultura premia vencedores do 9º Concurso de Redação de Páscoa

Nesta terça-feira, 12 de abril, a Secretaria Municipal de Cultura anunciou os vencedores do 9º Concurso de Redação de Páscoa, durante evento ocorrido no Teatro Tupec, no Cento Cultural. Com o tema O que é Páscoa para você?, o concurso promovido em parceria com a Biblioteca Municipal João XXIII faz parte da programação do aniversário dos 145 anos de emancipação político-administrativa de Mogi Guaçu.

O concurso direcionado para os alunos matriculados na rede municipal ou particular de ensino de Mogi Guaçu foi dividido em duas categorias: crianças do ensino fundamental I, do 1º ao 5º ano e adolescentes do ensino fundamental II, do 6º ao 9º ano. Nesta edição, foram inscritos 614 textos pelo fundamental I e outros 386 pelo fundamental II, totalizando 1.000 redações. Em 2022, a tarefa de selecionar os melhores textos ficou ao cargo dos jurados José Renato Barzon (professor e artista) e Vilma Mendes (graduada em Letras).

“Uma pequena semente foi plantada com o primeiro concurso de Páscoa. Ao longo desse tempo, ela brotou, floresceu e este ano tivemos nosso maior crescimento com o recebimento de exatamente mil redações. Por isso, estamos muito felizes e agradecemos imensamente a participação de todos os alunos e o empenho dos professores”, disse o secretário de Cultura, André Sastri.

Ele ressaltou que a Biblioteca Municipal João XXIII foi essencial para a realização do concurso, assim como dos diretores das escolas, para que o mesmo acontecesse com muito sucesso. “Também aos pais e familiares que estimulam e incentivam a arte da escrita para seus filhos”.

Premiados

De acordo com André Sastri, cada trabalho expressou e respondeu de diferentes maneiras a pergunta O que é Páscoa para você?. “Em cada categoria foram selecionadas 25 redações e os premiados foram chamados ao palco em ordem alfabética para receber seu brinde e certificado. Os brindes foram previamente numerados e cada participante vencedor sorteou um número na hora”, finalizou.

CATEGORIA: 1º AO 5º ANO

Ana Júlia Tressoldi Ferreira

Colégio Objetivo Mogi Guaçu

Ana Laura de Oliveira Aiax

Colégio Objetivo Mogi Mirim

Brenno Teodoro Polettini

Colégio objetivo Mogi Mirim

Cássia Ramos dos Santos

EMEF Professora Marina Aparecida Rogério Paschoalotti

Dafny Matiello Veloso

EMEF Prefeito Carlos Franco de Faria

Eloísa Manuela do Prado Santos

Colégio Adventista de Mogi Guaçu

Heloisa Zaniboni Vieira

Colégio Objetivo Mogi Mirim

Isabelly Guedes Albuquerque

Colégio Educar

José Leonardo Meschiatti Teodoro

Colégio Objetivo Mogi Guaçu

Júlia de Campos Paula Lima

Colégio Pense Makenzie

Júlia Bandeira Casagrande

Colégio Objetivo Mogi Guaçu

Júlia Frazão Corrêa

Colégio Objetivo Mogi Mirim

Júlia Manara

Colégio Objetivo Mogi Mirim

Lara Fogaça Esbrisse

Colégio Objetivo Mogi Guaçu

Laura de Godoy Tirapelle

Colégio Objetivo Mogi Guaçu

Laura Dias Rodrigues

Colégio Objetivo Mogi Guaçu

Lavínia Gonçalves da Silva

EMEF Antônio Giovani Lanzi

Lorena Baiochi Moreira Cussolim

Colégio Objetivo Mogi Guaçu

Lorenzo Souza Diniz

Colégio Objetivo Mogi Mirim

Maria Eduarda Mello Miranda

EMEF Prefeito Carlos Franco de Faria

Murilo Zambinatti Mazon

Colégio Objetivo Mogi Mirim

Otávio Stafocher Bulgarelli

Colégio Objetivo Mogi Mirim

Pedro Libanio Abreu

Colégio Base

Sabrina Saviano

Colégio Objetivo Mogi Mirim

Sarah Beatriz Amado de Souza

Colégio Objetivo Mogi Guaçu

CATEGORIA 6º AO 9º ANO

Alice de Mattos Ferreira

Colégio Pense Mackenzie

Ana Laura Buratin de Paulo

Colégio Pense Mackenzie

Ana Laura de Oliveira Silva

Colégio Objetivo Mogi Mirim

Caio Bonatti

Colégio Objetivo de Mogi Guaçu

Emilly Vitória de Oliveira Silva

Instituto Educacional Colégio Materna

Gabrielle Chaiomakh Gusmões Chukwuma

Emef Professora Anira Franco de Campos

Giovana Bueno Nascimento

Colégio São Francisco COC

Helena Alves Naldoni

Escola Professora Zenaide Franco de Faria Mello

Ingrid dos Santos Gomes

Emef Prefeito Waldomiro Calmazini

Isabelly Ayumi Ribeiro

Emef Professora Anira Franco de Campos

João Victor Barbosa Silva

Escola Professora Zenaide Franco de Faria Mello

Júlia Emanuelly Teodoro

Colégio Objetivo de Mogi Guaçu

Laís Trevisani Mariano

Colégio Pense Mackenzie

Lívia Maria Luciano

Emef Professora Anira Franco de Campos

Lucas Mateus Cunha da Silva

Colégio Objetivo Mogi Mirim

Lucas Vinícius Godoy Garcia

Colégio Educar

Manuela Bovolenta

Colégio Objetivo de Mogi Guaçu

Maria Luiza Marcon

Colégio Objetivo de Mogi Guaçu

Miguel Reis Scapin

Colégio Objetivo Mogi Mirim

Polliana Nazzini Cezário

Emef Professora Anira Franco de Campos

Sophia Kallmann

Colégio São Francisco COC

Tiago Henrique Barreira

Colégio São Francisco COC

Thiago Machado Venturelli

Colégio Base

Vinícius Gabriel de Melo

Colégio Objetivo de Mogi Guaçu

Yasmim Tamisy Bibiano

Escola Professora Zenaide Franco de Faria Mello