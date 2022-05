Cultura premia vencedores do 7º Concurso de Fotografia

A Secretaria Municipal de Cultura premiou os vencedores do 7º Concurso de Fotografia Retratos de Nossa Terra. O evento ocorreu na sexta-feira, 27 de maio, no espaço cultural do Buriti Shopping. O vencedor desta edição foi Adenilson da Cunha. A segunda e a terceira colocações ficaram com Matheus de Araújo Silva e Samuel Celegatti, respectivamente.

O concurso organizado pela Secretaria Municipal de Cultura fez parte da programação em comemoração ao aniversário de 145 anos de Mogi Guaçu. Para participar, os concorrentes enviaram fotografias contendo relação sobre os seguintes temas: Nossa Terra, Nossa Gente!; Paisagem Urbana e O Rio Mogi Guaçu.

A avaliação dos trabalhos foi realizada pelos fotógrafos da Secretaria Municipal de Comunicação, Marcos Antonio Dias Pereira e Rodrigo Bueno Arenghi.