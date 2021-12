Cultura premia vencedores do 36º Concurso de Poesia

Na sexta-feira, 10 de dezembro, a Secretaria Municipal de Cultura anunciou os vencedores do 36º Concurso de Poesia de Mogi Guaçu, durante evento ocorrido na sala de vídeo Célia Maria Stábile, no Centro Cultural. O concurso é promovido em parceria com a Biblioteca Municipal João XXIII.

Nesta edição, foram 599 inscrições e 745 poesias, sendo 36 trabalhos premiados de participantes de Mogi Guaçu, da região e de outras localidades. Os ganhadores foram eleitos por votação popular que aconteceu por meio do aplicativo da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg), disponível para sistemas Android e iOS no Google Play e na AppStore.

Em 2021, o concurso foi em homenagem a sua idealizadora Ivete Maria Bueno, falecida em 1º de dezembro. O evento contou ainda com a intervenção musical dos poetas e músicos Olivaldo Júnior e Patrícia Occhiucci e com a presença dos jurados, que contribuíram para a decisão final dos vencedores.

“Agradecemos o empenho de toda a equipe da Biblioteca Municipal João XXIII, das Secretarias de Cultura e de Comunicação, dos diretores e diretoras das escolas para que esse concurso acontecesse com muito sucesso. Também aos pais e familiares que estimulam e incentivam a arte da poesia para seus filhos”, comentou o secretário de Cultura, André Sastri.

“Quero muito agradecer as parcerias e o apoio que tivemos para a realização deste concurso, que foi de grande sucesso e, principalmente, do prefeito Rodrigo Falsetti pelo apoio que sempre dá para a Cultura de Mogi Guaçu”, disse o secretário.

Premiados

O 36º Concurso de Poesia de Mogi Guaçu foi dividido em três categorias: adulto para pessoas com idade acima de 18 anos, juvenil para adolescentes entre 13 e 17 anos e infantil para crianças até 12 anos.

Lucas Bonnini Todão foi o primeiro colocado na categoria infantil, Bianca Isabelle de Souza foi a primeira colocada na categoria juvenil e Patrícia de Campos Occhiucci foi a primeira colocada na categoria adulto. Já os de outras localidades, os premiados na primeira colocação foram: Maria Paula Mendonça Gonçalves (infantil), Maria Eduarda Alves Pereira (juvenil) e Renato Rivello Amaral (adulto).