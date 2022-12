Cultura inicia processo licitatório para a concessão da cantina do Centro Cultural

Encontra-se aberto o processo licitatório para empresas interessadas em obter a concessão do direito de exploração econômica da cantina/lanchonete do Centro Cultural, no Jardim Camargo. Os documentos de habilitação e a proposta de preços deverão ser protocolados até às 9h30 do dia 28 de dezembro, uma quarta-feira, no setor de Protocolo da Prefeitura de Mogi Guaçu, no andar térreo, localizada na Rua Henrique Coppi, 200, no Morro do Ouro. Para mais informações acesse o edital completo pelo link: https://www.mogiguacu.sp.gov.br/licitacoes.html.

A abertura dos envelopes também está marcada para o dia 28 de dezembro, a partir das 10h, na CML (Comissão Municipal de Licitações), na sala de Pregão, situada 6º andar da Prefeitura de Mogi Guaçu. O secretário de Cultura, André Sastri, explicou que as empresas devem elaborar e apresentar suas propostas e lances de forma consciente com a certeza de que poderão cumprir com o fornecimento do objeto da forma como está previsto no edital e, dentro dos prazos, preços e padrões de qualidade exigidos.

“É importante lembrar que os pedidos de realinhamento de preço são exceções à regra, destinados sempre a situações excepcionalíssimas e somente serão deferidos se tiver em total consonância com a lei. Ratificamos, portanto, que as propostas sejam feitas de maneira responsável visando afastar quaisquer problemas futuros, tanto para a Administração Pública quanto para as empresas licitantes”, comentou.