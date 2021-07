Cultura inicia nesta terça (13) inscrições para interessados em expor na Feira do Livro

A Secretaria Municipal de Cultura dá início nesta terça-feira, dia 13 de julho, às inscrições para expositores interessados em participar da Feira do Livro de Mogi Guaçu, evento que acontece entre os dias 23 de julho e 14 de agosto na Praça Rui Barbosa (Recanto), no Centro.

O cadastro para participação pode ser feito até a próxima segunda-feira, dia 19, por meio de formulário disponível no site http://bit.ly/feiradolivroguacu ou presencialmente no Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, bairro Jardim Camargo, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, André Sastri, os interessados precisam possuir estrutura própria para montagem no local, como tendas, bancadas, extensão de cabeamento de energia, de iluminação, entre outros objetos que necessitem para a comercialização de seus livros.

“Como contrapartida, a Secretaria oferecerá o espaço, pontos de energia e banheiros químicos. Poderão expor pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos”, explica. “É importante destacar ainda que as recomendações e restrições exigidas pela saúde no combate à pandemia da Covid-19 devem ser respeitadas e seguidas à risca. Portanto, em cada recinto será obrigatório ter álcool em gel para uso do público e todos terão que usar máscaras”.