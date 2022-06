Cultura está com inscrições abertas para evento do Rock no Rio Mogi Guaçu

A Secretaria Municipal de Cultura está com inscrições abertas para artistas e grupos interessados em participar do Rock no Rio Mogi Guaçu 2022, que acontecerá no dia 10 de julho, um domingo, no Parque dos Ingás, no Centro, das 9h às 21h. O regulamento completo está disponível no link https://bit.ly/rocknoriomogiguacu. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o próximo dia 30 de junho no endereço https://bit.ly/inscricaorocknorio.

O evento será promovido em comemoração ao Dia Mundial do Rock, data celebrada em 13 de julho. “Queremos promover a arte e cultura no município, fortalecer, apoiar e incentivar o movimento do rock e disponibilizar espaços públicos para os artistas desse estilo musical apresentarem e divulgarem seus trabalhos”, disse o secretário municipal de Cultura, André Sastri.

O evento também tem como objetivos secundários fomentar políticas públicas que propiciem o surgimento de novos grupos de rock e incentivar parcerias entre os diversos setores da sociedade, visando apoiar a celebração.

Após o encerramento das inscrições, a pasta selecionará até sete grupos de rock, sendo, no mínimo, dois covers que deverão apresentar propostas de shows que contem com figurino e cenários que repliquem os mesmos das bandas originais homenageadas.

“Portanto, serão duas modalidades. A primeira é restrita a bandas que realizam shows com repertórios diversificados, que podem incluir covers de diferentes bandas e músicas autorais. Já a segunda será para as bandas que apresentem covers de apenas um grupo ou artista, utilizando-se para tal de figurino característico e repertório exclusivo desse grupo ou artista homenageado”, explicou Sastri.

Os selecionados receberão uma ajuda de custo da Secretaria Municipal de Cultura no valor de R$ 800. Os contemplados deverão receber o pagamento em até 50 dias após a realização do evento e, somente, depois da entrega da documentação necessária com dados bancários do responsável e apresentação de relatório com fotos para prestação de contas.

Mais informações pelo e-mail sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br ou telefone (19) 3811.8650. A sede da Secretaria de Cultura fica na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo.